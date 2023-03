Amanda Knox schockt mit Geschmacklos-Tweet

Der Engel mit den Eisaugen sorgt mit einem geschmacklosen Witz auf Twitter für Aufregung.

Der Mordfall Meredith Kercher (21) machte Amanda Knox weltberühmt. Die Austauschstudentin war im November 2007 in Perugia ermordet worden. Die Suche nach Täter und Motiv entwickelte sich zu einer jahrelangen Justiz-Saga, blieb aber am Ende erfolglos. Kerchers damalige Mitbewohnerin, die US-Amerikanerin Amanda Knox, und ihr Ex-Freund Raffaele Sollecito waren von Beginn an unter Verdacht geraten und festgenommen worden, hatten ihre Schuld aber stets bestritten.

Beide wurden 2009 zu langen Haftstrafen verurteilt, 2011 jedoch freigesprochen. Knox - wegen ihres Aussehens "Engel mit den Eisaugen" genannt - kehrte in die USA zurück. Der Fall ging durch weitere Instanzen, Knox und Sollecito wurden erneut verurteilt, das oberste Gericht Italiens sprach sie im März 2015 aber endgültig frei.

Wirbel um Tweet

Jetzt schockte Knox mit einem ziemlich geschmacklosen Tweet. Sie teilte den Text über eine junge US-Studentin, die ihren Auslandsaufenthalt in Italien hasste. Die heute 35-Jährige schrieb dazu: „Mädchen, was redest du denn da? Studieren im Ausland ist phantastisch!“

Girl, what are you talking about? Studying abroad is awesome!https://t.co/xlEgCKTzqg — Amanda Knox (@amandaknox) March 15, 2023

Der Tweet wurde über 6.000 Mal geteilt und über 1.400 Mal kommentiert. Viele User empörten sich über den Witz und kritisierten Knox scharf. So schrieb etwa eine Nutzerin: „Das ist nicht witzig und muss wahnsinnig schmerzhaft für Merediths Familie sein.“