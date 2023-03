× US-Studentin lebt ein Jahr in Italien – und hasst jede Sekunde

Das Auslandssemester in Florenz verlief für die junge US-Amerikanerin nicht gerade nach Plan.

Italien verspricht tolles Wetter, exzellentes Essen und jede Menge Kultur und Geschichte. Deshalb wollte die US-Amerikanerin Stacia Datskovska auch ein Auslandssemester in Florenz machen. Der Aufenthalt in Italien wurde für die junge Frau dann aber zum Albtraum.

Stacia erzählt dem US-amerikanischen Portal „Inside“ über ihre Erlebnisse und muss dafür nun jede Menge Kritik und Spott einstecken. Die Studentin nennt ihre Zeit in Florenz „Zeitverschwendung“, verachtet die Sehenswürdigkeiten der Stadt, hasst die Einheimischen und beschwert sich über das Nachtleben, das mit jenem in New York nicht mithalten könne.

Shitstorm im Netz

Sogar mit ihren dreitägigen Wochenenden war die Studentin unzufrieden. Weil ihre Mitbewohnerinnen oftmals mit Ryanair nach Kroatien oder Deutschland flogen, verbrachte sie viele Wochenenden einsam in ihrer Wohnung. Die Italiener beschreibt Stacia als „feindselig und rücksichtslos“. „Tausende amerikanische Collegestudenten kommen jedes Semester nach Florenz, also warum sind die Italiener immer noch wütend über die Art und Weise, wie wir aussehen und uns verhalten?“, so die Studentin.

Girl, what are you talking about? Studying abroad is awesome!https://t.co/xlEgCKTzqg — Amanda Knox (@amandaknox) March 15, 2023

Für ihren Erlebnisbericht musste Stadia in den sozialen Medien jede Menge Kritik einstecken. Unter anderem meldete sich auch Amanda Knox zu Wort, die bekanntlich während ihres Aufenthaltes in Italien verhaftet wurde. „Mädchen, was redest du? Studieren im Ausland ist toll!“