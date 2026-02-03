Achtung: Diese Krapfenfüllung macht am dicksten!

Faschingszeit heißt Krapfenzeit! Überall locken die süßen Leckerbissen mit ihrem verführerischen Geruch. Doch Vorsicht: Die Wahl der richtigen Füllung macht den Unterschied, wenn es um die Figur geht!

Ein Krapfen ist eine wahre Kalorienbombe und das sieht man ihm auch an! Die heiße, in Fett ausgebackene Hefeteig-Kugel, die von einer süßen Zuckerschicht umhüllt wird, ist definitiv nichts für die schlanke Linie. Aber trotzdem wollen wir uns die Leckerei ja nicht verbieten, oder? Schließlich gehört der Krapfen einfach zum Fasching dazu. Doch damit der Krapfen-Genuss nicht sofort auf den Hüften landet, sollte man wissen, welche Füllung die größte Kalorienbombe ist und welche etwas leichter ausfällt.

Der Dickmacher in der Faschingszeit

Ob mit Marmelade, Vanille oder Nougat, es gibt kaum jemanden, der bei diesem süßen Genuss nicht schwach wird. Jedoch kann der Kaloriengehalt eines Krapfens je nach Größe und Füllung ordentlich variieren. Im Durchschnitt bringt ein Krapfen etwa 220 Kalorien auf die Waage.

© Getty Images

Aber Achtung: Bei einigen Varianten kann der Wert locker bis auf 400 Kalorien steigen. Schließlich wird der Hefeteig nicht nur frittiert, sondern oft auch noch mit einer Zuckerkruste versehen. Die Mischung aus Fett und Zucker ist eben eine gefährliche, aber unwiderstehliche Kombination.

Der Krapfen macht am dicksten

Die Füllung macht beim Krapfen wirklich den Unterschied! Während die klassischen Marmeladenkrapfen meist noch zu den harmloseren Varianten gehören, gibt es auch richtige Kalorienbomben. Hier ein Überblick über die beliebtesten Füllungen:

Krapfen Kalorien Krapfen mit Apfelmusfüllung 210 kcal Krapfen mit Marmelade 220 kcal Krapfen mit Cremepudding 285 kcal Krapfen mit Eierlikör 290 kcal Krapfen mit Schokolade 320 kcal

Für die Naschkatzen unter uns, die nicht auf den süßen Genuss verzichten wollen, aber auf die Linie achten möchten, ist der Apfelmus-Krapfen definitiv die beste Wahl. Mit „nur“ 210 Kalorien ist er der klare Sieger im Kalorien-Ranking. Ganz anders sieht es bei den Schoko- und Pudding-Varianten aus. Diese sind wahre Kalorienbomben! Der Schokoladenkrapfen mit satten 320 Kalorien ist der absolute Dickmacher.

Kalorien sparen leicht gemacht

© Getty Images

Auch wenn der Krapfen nicht gerade als Low-Calorie-Snack durchgeht, gibt es ein paar Möglichkeiten Kalorien zu sparen. Neben der richtigen Füllung, können Sie auch die Zuckerkruste weglassen, das spart zusätzlich eine Menge Kalorien. Wer es mit dem Naschen nicht übertreiben möchte, kann den Krapfen einfach mit Freunden oder Familie teilen. Schließlich ist geteilte Freude doppelte Freude – und halbe Kalorien!

Ein weiterer genialer Trick, wenn man selbst in der Küche steht: Krapfen im Ofen oder im Airfryer statt in heißem Fett backen. So kann man den Kaloriengehalt fast halbieren, da der Teig nicht in Fett schwimmen muss.