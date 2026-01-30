Nach Hosen-Aufreger: Rebecca Mir verkündet süße Neuigkeiten

Ist bei Rebecca Mir Nachwuchs auf dem Weg? Auf Instagram sorgt die RTL-Moderatorin für Spekulationen.

Rebecca Mir sorgt gerade fast täglich für Gesprächsstoff. Seit ihrem Einstand bei RTL Exclusiv wird nicht nur über die Promi-News der Sendung geredet – sondern mindestens genauso über die Looks der Moderatorin.

Mal glamourös, mal extrem figurbetont, mal überraschend edgy: Mir polarisiert mit ihren Outfits und kassiert dafür online nicht nur Lob, sondern auch reichlich Kritik.

Auf Instagram sorgt die RTL-Moderatorin jetzt wieder für Aufregung - diesmal aber im positiven Sinne.

"BIG NEWS! Ich kann es gar nicht erwarten, euch meine schönsten Neuigkeiten zu verraten", schreibt sie.

"Ratet mal was es ist", meint sie weiter, während sie sich mit einem verschmitzten Lächeln den Bauch hält. Ist da etwa Nachwuchs unterwegs?