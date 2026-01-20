Hammer-Gerücht: Pep Guardiola bei Manchester City vor Aus

Das Trainer-Beben in England soll laut einem britischen Insider das nächste prominente Opfer noch diese Woche erwischen: Pep Guardiola steht bei Manchester City vor dem Aus.

Seit dem Jahreswechsel sind es turbulente Tage für die Trainer in der Premier League. Erst musste Enzo Maresca den FC Chelsea verlassen, es folgte Ruben Amorim bei Manchester United. Auch Arne Slot vom FC Liverpool und Thomas Frank von Tottenham sind schwer angezählt. Jetzt soll auch Star-Coach Pep Guardiola bei Manchester City um seine Zukunft bangen.

Nach der bitteren Derby-Pleite am Wochenende gegen Manchester United verliert City zunehmend den Anschluss an die Tabellenspitze. Mittlerweile liegt der FC Arsenal sieben Punkte vor der Guardiola-Truppe. Dem 55-jährigen Spanier droht erstmals in seiner Laufbahn zwei Jahre in Folge eine Saison ohne nationalen Meistertitel.

Pep ist seit 10 Jahren im Norden Englands tätig, bei keinem Verein blieb er so lange auf der Trainerbank, auch deshalb kursierten in den letzten Wochen immer wieder Gerüchte, dass er nach der Saison Großbritannien wieder verlassen wird.

Insider berichtet von Guardiola-Aus

Nun hat Insider Richard Keys mit Berufung auf das Umfeld von Guardiola berichtet, dass es noch diese Woche zur Trennung kommen könnte. Am Dienstag (ab 18.45 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) treffen die Engländer in der Champions League auf Riesen-Schreck Bodö/Glimt, die im Norden Norwegens schon mehrere internationale Top-Klubs geschockt haben, am Samstag (ab 16 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) folgt in der Premier League das Duell gegen Wolverhampton, wo ein Sieg schon nahezu Pflicht ist.

https://www.instagram.com/mancity/p/DTs3WgEjCy2/



Keys streicht bei seinem Schock-Bericht hervor, dass ihn Guardiolas Körpersprache bei der Niederlage gegen United überrascht habe: "Er coachte nicht wie sonst. Keine Worte an die Gegner, keine Auseinandersetzungen mit den Kameraleuten – nur ein trauriger Gang zu den City-Fans."

Nachfolger steht schon bereit

Auch der Nachfolger von Guardiola soll bereits feststehen und ist ein alter Bekannter in Manchester. Enzo Maresca wurde Ende Dezember von Chelsea entlassen, weil er den Verantwortlichen offenbarte, dass er mit anderen Vereinen bereits verhandelt.

© Getty

Eines der Teams soll eben ManCity sein, wo der Italiener lange Zeit als Co-Trainer von Guardiola tätig war. Nun soll er in die Fußstapfen seines ehemaligen Lehrmeisters treten, die Frage dürfte nur sein, wann es tatsächlich soweit ist.