Von eigenen Fans ausgepfiffen – Alaba bei Real-Sieg eingewechselt

Real Madrid hat in der 20. LaLiga-Runde den ersten Sieg unter Neo-Coach Alvaro Arbeloa gefeiert.

Nach dem Fußball-Cup-Debakel gegen Zweitligist Albacete (2:3) gewannen die Königlichen am Samstag im zweiten Spiel von Arbeloa 2:0 gegen den Liga-Vorletzten Levante.

Kylian Mbappe (58.) und Raul Asencio (65.) trafen für den Vizemeister, bei dem David Alaba in der 90. Minute eingewechselt wurde. In der Tabelle verkürzte Real den Abstand auf Leader FC Barcelona auf einen Punkt.

Die Madrilenen waren vom Heimpublikum mit Pfiffen empfangen und nach einer schwachen ersten Hälfte mit einem Pfeifkonzert verabschiedet worden. In der zweiten Halbzeit legte das "weiße Ballett" zu und ging nach einem schmeichelhaften Elfmeter - Mbappe war im Levante-Strafraum ohne große Gegner-Einwirkung zu Fall gekommen - durch den französischen Starstürmer in Führung. Eine weitere Standardsituation brachte die Entscheidung, Asencio legte nach einem Corner von Arda Güler per Kopf nach.