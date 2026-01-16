Alles zu oe24VIP
Premier League
Premier League

Manchester-Derby: Carrick gegen Guardiola

16.01.26, 17:15
Im brisanten Manchester-Derby treffen am Samstag Manchester City und Manchester United aufeinander. Für Uniteds neuen Interimscoach Michael Carrick ist es die erste Bewährungsprobe. City ist seit 13 Spielen unbesiegt.

Das Manchester-Derby zwischen Manchester United und Manchester City steigt heute um 13.30 Uhr (live Sky & Sport24-Liveticker) im legendären Old Trafford. Für Citys Starstürmer Erling Haaland könnte es eines seiner letzten Derbys sein, bevor er im Sommer möglicherweise zu Real Madrid wechselt.

Carricks erste Bewährungsprobe als Coach

Besonders pikant ist das Spiel für Uniteds neuen Interimscoach Michael Carrick. Der Ex-Profi, der von 2006 bis 2018 selbst für die Red Devils spielte und in dieser Zeit fünf Meistertitel sowie die Champions League gewann, steht vor einer echten Bewährungsprobe. Von solchen Glanzzeiten ist der Klub derzeit meilenweit entfernt: In der Liga dümpelt man auf Platz sieben herum – bereits elf Punkte hinter City.

Michael Carrick
© Getty

City in Topform und unbesiegt

Die Citizens sind seit 13 Bewerbspartien unbesiegt. Trainer Pep Guardiola fühlt sich im Derby längst wie zu Hause. Seine Mannschaft untermauerte ihre Topform zuletzt eindrucksvoll mit einem souveränen 2:0 im Liga-Cup-Halbfinale bei Newcastle. Während City an der Tabellenspitze mitspielt, kämpft United nur im Mittelfeld.

