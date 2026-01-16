500-Millionen-Euro-Hammer: Real will diesen Superstar

Real Madrid schmiedet offenbar am nächsten Transfer-Hammer – und er hätte das Potenzial, den Weltfußball auf den Kopf zu stellen.

Nach Informationen von Sky will Klub-Präsident Florentino Pérez im kommenden Sommer nichts Geringeres als Erling Haaland nach Madrid holen. Hinter den Kulissen sollen die Gespräche mit Haalands Beraterin Rafaela Pimenta bereits auf Hochtouren laufen, denn der norwegische Torjäger gilt als das große Wunschobjekt der Königlichen für die neue Galáctico-Ära neben Kylian Mbappé und Jude Bellingham.

Alaba-Hammer bei Real: Präsident spricht Machtwort

Debüt-Desaster: Arbeloa schon vor dem Real-Aus

Nach Alonso-Aus: Real blamiert sich bei Arbeloa-Debüt im Cup

Historisches Millionen-Paket für Wikinger

Doch was nach Traum klingt, ist gleichzeitig ein finanzielles Monsterprojekt. Der Norweger ist bei Manchester City noch bis 2034 gebunden – die Skyblues können also entspannt pokern. Real müsste laut Sky ein Gesamtpaket von über 500 Millionen Euro stemmen, inklusive Ablöse, Gehalt und möglichem Handgeld. Eine schwindelerregende Summe, selbst für die Königlichen.

Um diesen Mega-Deal überhaupt möglich zu machen, müssten die Blancos allerdings wohl einen eigenen Superstar opfern – und hier wird die Geschichte richtig pikant: Vinícius Junior könnte das große Transferopfer werden. Der Brasilianer ist bereits einer der Topverdiener in Madrid, fordert aber angeblich noch mehr Gehalt. Genau an diesem Punkt könnte Real die Reißleine ziehen und Vinícius verkaufen, um Platz für Haaland zu schaffen.

Haaland: »Das ist ein Ort, an dem man spielen möchte«

Dabei ist die Verbindung zwischen Haaland und Real Madrid längst kein Geheimnis mehr. Schon 2022, beim Abschied aus Dortmund, wurde Madrid als mögliches Ziel gehandelt, doch damals entschied sich Haaland für Pep Guardiola und Manchester City. Trotzdem soll Real weiterhin sein persönliches „Karriereziel“ bleiben. Diese Einschätzung heizte der Norweger selbst zuletzt kräftig an, als er nach dem Champions-League-Duell im Bernabéu schwärmte: „Das ist ein Ort, an dem man spielen möchte. Es ist unglaublich.“

Sportlich wäre Haaland für Real ein echter Gamechanger – und bei City ist er ohnehin schon eine Tormaschine. In dieser Saison traf er 26 Mal in 29 Spielen, insgesamt steht er bei 150 Toren in 175 Einsätzen für Manchester City. Zahlen, die deutlich machen, warum Pérez ihn unbedingt will.