Nach Cup-Blamage

Debüt-Desaster: Arbeloa schon vor dem Real-Aus

15.01.26, 10:33
Der Neustart bei Real Madrid ist in Trümmern! Beim Debüt von Neo-Coach Álvaro Arbeloa erlebten die Königlichen den nächsten Albtraum: Eine peinliche 2:3-Pleite beim Zweitligisten Albacete – und der Cup-Traum war sang- und klanglos Geschichte. Statt Aufbruch herrscht Alarmstufe Rot.

Spaniens Medien kannten kein Pardon. „Ein beschämendes Real, ein Madrid im freien Fall“, wetterte die Marca. AS schrieb von einem „Desaster, das in die Geschichte eingehen wird – kein guter Start in eine neue Ära“. Und tatsächlich: Ohne den geschonten Superstar Kylian Mbappé wirkte der 20-fache Cupsieger ideenlos, fahrig – und am Ende schlicht überfordert gegen den Tabellen-17. der Segunda División. 

Ex-Ried-Profi wird zum Real-Schreck

Besonders pikant: Der Mann, der die "Königlichen" zu Fall brachte, hat Österreich-Vergangenheit. Jefte Betancor, der seine Karriere einst beim heutigen Regionalligisten Stadl-Paura startete und danach sowohl für Mattersburg als auch für Ried kickete, schnürte für Albacete einen Doppelpack und traf in der 94. Minute zum K.o. Ein Name, den man im Bernabéu nun wohl nicht so schnell vergessen wird. 

Damit musste Real innerhalb weniger Tage gleich zwei Titelhoffnungen begraben. Nur 48 Stunden zuvor war bereits der Supercup gegen Erzrivale Barcelona verloren gegangen. Nun droht eine historische Zäsur: Erstmals seit zwei Jahrzehnten könnten die Königlichen wieder zwei Jahre ohne großen Titel bleiben. In der Liga liegt Barça zudem vier Punkte voran – und hat fünf der letzten sechs „Clásicos“ gewonnen.

Neo-Trainer Arbeloa auf Bewährung

Neo-Coach Álvaro Arbeloa stellte sich nach dem Debakel schützend vor seine Mannschaft – und nahm die Schuld auf sich. „Bei diesem Klub ist sogar ein Unentschieden eine Tragödie. Wenn jemand verantwortlich ist, dann ich“, erklärte der Ex-Real-Profi. Er hatte im Cup kräftig rotiert und Stars wie Mbappé, Jude Bellingham, Keeper Thibaut Courtois und Rodrygo geschont. ÖFB-Kapitän David Alaba wurde in der 65. Minute. beim Stand   von 1:1 eingewechselt. 

Doch im Bernabéu ist Geduld ein Fremdwort. Hinter den Kulissen wird bereits gewarnt: Arbeloa steht auf Bewährung. Öffentliche Rückendeckung blieb bislang aus – ein schlechtes Zeichen in Madrid. Das kommende Heimspiel gegen Levante wird damit zur ersten echten Bewährungsprobe. Noch ein Fehltritt – und die neue Ära könnte schneller enden, als sie begonnen hat.

