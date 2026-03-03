Alaba-Schock! ÖFB-Kapitän wieder verletzt

Nach zuletzt drei Spielen in der Startelf von Real Madrid setzt es für ÖFB-Kapitän David Alaba nun den nächsten Rückschlag.

David Alaba erlebte seit 2021 erfolgreiche Jahre bei Real Madrid, doch seit ziemlich genau zwei Jahren will es einfach nicht mehr laufen. Damals verletzte sich der ÖFB-Kapitän schwer und verpasste deshalb auch die EM-Endrunde in Deutschland.

Dennoch wollte er sich zurückkämpfen und den Weg in die Startelf des weißen Balletts wieder finden. Allerdings wurde er immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. Erst unter Interims-Coach Alvaro Arbeloa kehrte der 33-Jährige zuletzt dreimal in die Startformation zurück.

Die Hoffnung lebte, dass der Abwehr-Star rechtzeitig vor der WM in den USA, Kanada und Mexiko zurück in Form kommt. Wie es nach der Saison mit Alaba weitergeht, ist unklar. Sein Vertrag in Spaniens Hauptstadt läuft aus, eine Verlängerung scheint derzeit mehr als nur unwahrscheinlich.

Nächster Rückschlag

Doch nun setzte es den nächsten Rückschlag für den gebürtigen Wiener. Bei der bitteren Niederlage gegen Getafe musste er verletzt ausgewechselt werden. Laut der ersten Diagnose handelt es sich dabei um eine "leichte Zerrung". Das nächste Spiel gegen Celta am Freitag wird Alaba ziemlich sicher verpassen.

Wie lange die Ausfalldauer tatsächlich ist, bleibt abzuwarten. Seine erste WM-Teilnahme ab 11. Juni sollte allerdings nicht in Gefahr sein.