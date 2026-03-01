Transfer-Hammer! Bayern-Star vor Blitz-Wechsel zu Liverpool

Michael Olise könnte vor einer Rückkehr nach England stehen. Laut Transfer-Insidern hat der FC Liverpool ein Auge auf den Bayern-Star geworfen, um eine mögliche Lücke im Sturm zu schließen.

Nach seinem Wechsel von Crystal Palace nach München im Sommer 2024 sorgt Michael Olise nun erneut für Schlagzeilen auf dem Transfermarkt. Der französische Nationalspieler, der damals für rund 53 Millionen Euro zu den Bayern kam, steht laut dem englischen Insider David Lynch ganz oben auf dem Wunschzettel des FC Liverpool.

Suche nach Salah-Nachfolger

Grund für das Interesse der „Reds“ ist die ungeklärte Zukunft von Mo Salah. Da der Vertrag des 33-jährigen Ägypters im kommenden Sommer auslaufen könnte, suchen die Bosse in Liverpool bereits nach einem passenden Ersatz. Olise passt mit seiner Schnelligkeit und Abschlussstärke perfekt in das Anforderungsprofil, um die Baustellen auf den Außenbahnen an der Anfield Road zu beheben.

Beeindruckende Quote in München

Die Zahlen des Franzosen sprechen eine klare Sprache: In bisher 91 Spielen für den deutschen Rekordmeister erzielte Olise 33 Tore und bereitete 48 weitere Treffer vor. Diese Effektivität macht ihn zu einem der begehrtesten Flügelstürmer Europas. In Österreich verfolgt man die Entwicklung des Ex-Premier-League-Profis besonders gespannt, da die Bayern-Stars hierzulande traditionell eine große Fanbasis haben.

Vertrag bis Sommer 2029

Ein Schnäppchen wird der Transfer für die Engländer allerdings nicht. Michael Olise ist langfristig bis Sommer 2029 an die Bayern gebunden. Sein aktueller Marktwert wird laut transfermarkt.de auf stolze 130 Millionen Euro geschätzt. Angesichts dieser Vertragssituation kann man an der Säbener Straße den Gerüchten aus der Premier League vorerst gelassen entgegenblicken.