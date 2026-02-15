Faschingsdienstag: Wiener Tanzschulen laden zum Walzer am Graben

Faschingswalzer und Quadrille zum Abschluss der Ballsaison am Wiener Graben.

Die Ballsaison 2025/26 geht kommende Woche mit dem Faschingsdienstag zu Ende. Doch davor wartet noch ein Höhepunkt: Die Wiener Tanzlehrerinnen und Tanzlehrer laden dazu ein, gemeinsam das Tanzbein zu schwingen. Denn was mit einer Quadrille am Graben begonnen hat, wird wie bereits im Vorjahr, auch so enden. Die Wiener Tanzschulen feiern am kommenden Dienstag, dem 17. Februar, um 16:00 Uhr Faschingsausklang am Graben – direkt beim Stephansplatz. Jeder kann kommen und mittanzen, Anmeldung ist keine erforderlich.

Den Faschingsausklang feiern

"Seit Jahren eröffnen wir am 11. November die Ballsaison mit der Quadrille unter freiem Himmel – und mit großer Begeisterung hunderter Mittänzer. Um diesen begeisterten Tanzfreunden auch zum Saisonabschluss noch einen Höhepunkt zu bieten, laden wir auch heuer am Faschingsdienstag zum Faschingswalzer, aber auch zu Foxtrott, Samba und noch mehr auf dem Graben. Und natürlich auch zur Quadrille“, erklärt Karin Lemberger, Sprecherin der Wiener Tanzschulen. Und ergänzt: „Mit dem Ende der Ballsaison startet die Vorbereitung auf die die nächste Saison. Auch in den Wiener Tanzschulen, wo jetzt der beste Zeitpunkt ist, neue Tänze für Bälle zu lernen.“

Viele verschiedene Tänze

Die 25 Wiener Tanzschulen bieten mit ihren Tanzlehrern und Tanzmeistern Kurse für alle Wiener und Wienerinnen ab 4 Jahren, mit West Coast Swing, Boogie, Disco Fox, Salsa und vor allem Ballroom Dancing wie Cha Cha Cha, Rumba, Langsamer Walzer oder Foxtrott, von Jugend-, Studenten, Single- und Paarkursen bis zu Solo Dance, Specials und vielem mehr.