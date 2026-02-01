Neue Vize-Bürgermeisterin fuhr einen Tag lang "Essen auf Rädern" aus

Der tägliche Kontakt bei der Zustellung ist oft auch ein wichtiger sozialer Moment und eine echte Bereicherung gegen Einsamkeit.

Linz. Das Erfolgsprojekt „Essen auf Rädern“ ermöglicht es vielen Menschen, in den eigenen vier Wänden zu leben und dennoch zuverlässig versorgt zu sein. Allein im Jahr 2025 wurden 191.145 Mahlzeiten an 1.273 Klienten ausgeliefert. Dies entspricht einem Zuwachs von 11 Prozent im Vergleich zum durchschnittlichen Jahreswert der sechs Jahre zuvor.



Der aktuelle Preis pro Portion beträgt 10,40 Euro. Damit wird nicht nur eine tägliche warme Mahlzeit, sondern vor allem auch ein Stück Selbstständigkeit und Lebensqualität für viele ältere Menschen sichergestellt.

Wie bedeutsam dieses Angebot, vor allem für einsame und alleinstehende Menschen im Alltag wirklich ist, konnte Vizebürgermeisterin Karin Leitner (SPÖ) zuletzt hautnah erleben: Sie begleitete als eine von zwei Freiwilligen Helfer einen Tag lang die Essensauslieferung und lernte dabei viele Klienten persönlich kennen.

„Für viele Menschen ist die Essenslieferung der einzige soziale Kontakt den ganzen Tag über. Ich habe so viele berührende Gespräche geführt“, erzählt Leitner. „Ein Lächeln an der Tür, ein paar Worte des Dankes, kleine Geschichten aus dem Leben – das zeigt, dass ‚Essen auf Rädern‘ weit mehr ist als ein logistisches Angebot. Es schafft Nähe, Vertrauen und menschliche Verbindung. Diese Begegnungen haben mich sehr bewegt.“

Getragen wird das Projekt weiterhin vor allem von einem besonders großen ehrenamtlichen Engagement: 150 Freiwillige Mitarbeiter vom Roten Kreuz und vom Arbeiter-Samariter-Bund stehen täglich in ganz Linz im Einsatz, um die Mahlzeiten zuverlässig zu den Menschen zu bringen. Neue freiwillige Mitarbeiter werden laufend gesucht – Interessierte sind herzlich eingeladen, sich bei den Organisationen zu melden.