Bayern-Schock: Lennart Karl (18) will nicht verlängern

Die Bayern-Gespräche mit Karl liegen auf Eis

Lennart Karl ist die Entdeckung der aktuellen Saison. Der Teenager spielte vor allem im Herbst groß auf und begeisterte die Fans des deutschen Rekordmeisters. Am Wochenende wurde das Mega-Talent 18 Jahre alt, wodurch sich sein Vertrag in einen Profivertrag umwandelte. Der Shooting-Star ist bis Juni 2029 an die Bayern gebunden, der deutsche Meister will Karl aber sogar noch länger binden.

Gespräche auf Eis

Wie die BILD berichtet, liegen die Gespräche über eine vorzeitige Vertragsverlängerung derzeit aber auf Eis. Die Karl-Seite unter Berater Michael Ballack will sich vorerst einmal Zeit lassen und schauen, wie sich der Spieler in München entwickelt. Seit der Rückkehr von Jamal Musiala muss Karl wieder öfter auf der Bank Platz nehmen.

Die Bayern sehen in Karl aber jedenfalls einen künftigen Star und wollen so schnell wie möglich bis 2031 verlängern. Doch schon jetzt sollen mehrere englische Vereine den 18-Jährigen auf dem Zettel haben.