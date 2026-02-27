Federica Brignone denkt trotz Doppel-Gold an Rücktritt

Ski-Italien unter Schock: Trotz zwei Goldmedaillen bei den Heim-Spielen in Mailand und Cortina denkt Superstar Federica Brignone laut über ein Karriereende nach der laufenden Saison nach.

Die 35-jährige Italienerin (35) lässt ihre Zukunft im Ski-Weltcup offen, während Fans noch ihren doppelten Gold-Triumph im Super-G und Riesentorlauf feiern. In einem Interview mit der Gazzetta dello Sport am Freitag sprach der Ski-Star über die Schattenseiten ihres Erfolgs. Die Schmerzen nach ihrer schweren Knieverletzung aus dem vergangenen April seien weiterhin ein ständiger Begleiter.

Keine Heilung in Sicht

Brignone erklärte klipp und klar, dass sie nie wieder ganz gesund werden wird. Die Belastung ist so extrem, dass sie nach dem Skifahren am Morgen den restlichen Tag lang hinkt. Sie arbeitet aktuell nicht für die kommende Saison, sondern versucht lediglich den Moment zu genießen. Wenn der Sport nur noch zur Qual wird, werde man sie im nächsten Jahr kaum noch im Weltcup-Zirkus sehen.

Die Qual hinter dem Gold

Zehn Monate hat die Italienerin bereits durchgehalten, um bei Olympia glänzen zu können. Ohne Fortschritte bei der Heilung müsste sie ständig Entzündungshemmer nehmen, um überhaupt normal gehen zu können. Die Folgen ihres Sturzes bei den nationalen Meisterschaften im April 2025 waren mit einer mehrfachen Fraktur des Schienbeinplateaus, einem Bruch des Wadenbeinkopfes und einem Kreuzbandriss absolut verheerend.

Adrenalin als letzter Retter

Trotz des Hungers auf weitere Siege würde Brignone ihre beiden Goldmedaillen sofort gegen ein gesundes Knie eintauschen. In Cortina habe sie nur durch Adrenalin und das Motto Jetzt oder nie die Zähne zusammengebissen. Jetzt signalisieren ihr Körper und ihr Gehirn jedoch massiven Widerstand gegen eine Fortsetzung der Karriere. Ob die Reise nach dieser Saison weitergeht, bleibt für die Fans in Österreich und Italien fraglich.