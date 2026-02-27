Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Olympia Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Ski Alpin
  5. Ski Damen
Brignone
© GEPA

Ski-Schock!

Federica Brignone denkt trotz Doppel-Gold an Rücktritt

27.02.26, 12:05
Teilen

Ski-Italien unter Schock: Trotz zwei Goldmedaillen bei den Heim-Spielen in Mailand und Cortina denkt Superstar Federica Brignone laut über ein Karriereende nach der laufenden Saison nach.

Die 35-jährige Italienerin (35) lässt ihre Zukunft im Ski-Weltcup offen, während Fans noch ihren doppelten Gold-Triumph im Super-G und Riesentorlauf feiern. In einem Interview mit der Gazzetta dello Sport am Freitag sprach der Ski-Star über die Schattenseiten ihres Erfolgs. Die Schmerzen nach ihrer schweren Knieverletzung aus dem vergangenen April seien weiterhin ein ständiger Begleiter.

Keine Heilung in Sicht

Brignone erklärte klipp und klar, dass sie nie wieder ganz gesund werden wird. Die Belastung ist so extrem, dass sie nach dem Skifahren am Morgen den restlichen Tag lang hinkt. Sie arbeitet aktuell nicht für die kommende Saison, sondern versucht lediglich den Moment zu genießen. Wenn der Sport nur noch zur Qual wird, werde man sie im nächsten Jahr kaum noch im Weltcup-Zirkus sehen.

Die Qual hinter dem Gold

Zehn Monate hat die Italienerin bereits durchgehalten, um bei Olympia glänzen zu können. Ohne Fortschritte bei der Heilung müsste sie ständig Entzündungshemmer nehmen, um überhaupt normal gehen zu können. Die Folgen ihres Sturzes bei den nationalen Meisterschaften im April 2025 waren mit einer mehrfachen Fraktur des Schienbeinplateaus, einem Bruch des Wadenbeinkopfes und einem Kreuzbandriss absolut verheerend.

Adrenalin als letzter Retter

Trotz des Hungers auf weitere Siege würde Brignone ihre beiden Goldmedaillen sofort gegen ein gesundes Knie eintauschen. In Cortina habe sie nur durch Adrenalin und das Motto Jetzt oder nie die Zähne zusammengebissen. Jetzt signalisieren ihr Körper und ihr Gehirn jedoch massiven Widerstand gegen eine Fortsetzung der Karriere. Ob die Reise nach dieser Saison weitergeht, bleibt für die Fans in Österreich und Italien fraglich.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen