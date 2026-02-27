Knalleffekt: Österreich verliert Olympia-Stars

Österreichs Schwimm-Wunder sagt Servus – Rückkehr in die Heimat!

Das ist ein harter Schlag für Sport-Österreich! Unsere drei erfolgreichsten Wasser-Nixen kehren dem Rot-Weiß-Roten Team den Rücken. Die Alexandri-Schwestern Anna-Maria, Eirini-Marina und Vasiliki packen ihre Koffer. Aus privaten Gründen geht es zurück in die griechische Heimat. Damit verliert die Alpenrepublik ihr schillerndstes Trio!

Zehn Jahre voller Glanz und Gloria

Seit 2012 verzauberten die Schwestern das Land, 2014 wurden sie eingebürgert. Die Österreichische Sporthilfe förderte sie fast ein Jahrzehnt lang. Vasiliki Alexandri gerührt: „Wir sind unglaublich dankbar. Die Sporthilfe stand zehn Jahre an unserer Seite!“

Was diese Frauen im Becken abgeliefert haben, ist historisch:

2x WM-Gold

7x EM-Medaillen (davon 1x Gold) durch das Duo Anna-Maria/Eirini-Marina.

Dazu Vasiliki Solo-Power: 2x Vize-Weltmeisterin und Doppel-Europameisterin!

„Menschlich ein Riesen-Verlust“

Sporthilfe-Boss Gernot Uhlir ist geknickt: „Es ist sehr schade, drei derart großartige Athletinnen zu verlieren – sportlich wie menschlich.“ Die Schwestern hätten das Synchronschwimmen in Österreich auf ein völlig neues Level gehoben.