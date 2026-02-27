Alles zu oe24VIP
Niko Kovac
© Getty

Dortmund-Alarm

Nach Desaster-Aus: Niko Kovac vor Flucht auf die Insel

27.02.26, 08:29
Teilen

Borussia-Dortmund-Trainer Niko Kovac ist in England heiß begehrt. 

Bei Borussia Dortmund schrillen die Alarmglocken. Der BVB verspielte in der Champions League bei Atalanta Bergamo den 2:0-Vorsprung aus dem Hinspiel und scheiterte durch einen Last-Minute-Elfmeter. "Das darf natürlich nicht passieren, dass wir das hier noch aus der Hand geben", kritisierte Trainer Niko Kovac. "Auf diesem Niveau musst du die Mentalität haben, vieles wegzuverteidigen. Du musst bereit sein, über den Punkt zu gehen und dem Gegner den Schneid abzukaufen. Das ist uns nicht gelungen."

Interesse aus England

Für das Erreichen des Achtelfinales hätte es von der UEFA elf Millionen Euro gegeben, dieses Geld fehlt nun. "Wir hatten diese Einnahmen eingeplant", gestand Dortmunds Sportchef Sebastian Kehl. Der börsennotierte Verein musste daher sein Ergebnisziel für 2025/26 erheblich senken. Statt eines Gewinns von bis zu fünf Millionen Euro rechnet der BVB jetzt mit einem Minus zwischen 12 und 22 Millionen Euro. Am Samstag geht es im Schlager der deutschen Bundesliga gegen den FC Bayern.

Unterdessen sorgen Gerüchte um Niko Kovac für neue Unruhe. Wie die BILD berichtet, ist der 54-jährige Trainer in England heiß begehrt. Mit Tottenham, Manchester United und Chelsea sollen sich gleich drei Top-Klubs mit dem Kroaten beschäftigt haben. Besonders alarmierend: Kovac soll sich einen Wechsel nach England gut vorstellen können. Vorerst steht der Ex-Bayern-Trainer aber noch bis 2027 in Dortmund unter Vertrag.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
