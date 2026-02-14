Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
42-Jährige Frau erschossen in Wohnhaus gefunden: Polizei im Großeinsatz
© APA

Oberösterreich

42-Jährige Frau erschossen in Wohnhaus gefunden: Polizei im Großeinsatz

14.02.26, 21:28
Teilen

In einem Wohnhaus in Oberösterreich wurde eine Frau mit tödlichen Schussverletzungen entdeckt.  

In Aigen-Schlägl im Mühlviertel (Oberösterreich) kam es laut ersten Informationen zu einem tödlichen Vorfall.

Eine  42-jährige Frau 

Gegenüber oe24 erklärte die Polizei Oberösterreich, dass es sich bei dem Opfer um eine 42-jährige Frau handelt, die tot in einem Wohnhaus aufgefunden wurde. Sie weist nach Angaben der Polizei Schussverletzungen auf.

Die Einsatzkräfte der Polizei sind derzeit noch vor Ort, um Spuren zu sichern und den genauen Hergang des Geschehens zu klären.

Ermittlungen auf Hochtouren

Die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bereits aufgenommen und arbeitet unter Hochdruck daran, die Details der Schussabgabe zu rekonstruieren. Der Bereich rund um den Einsatzort wurde weiträumig abgesichert, während die Beamten erste Befragungen im Umfeld durchführen.

Identität unklar

Weitere Details zur Identität des Opfers oder zu einem möglichen Tatverdächtigen liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen