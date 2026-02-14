42-Jährige Frau erschossen in Wohnhaus gefunden: Polizei im Großeinsatz

In einem Wohnhaus in Oberösterreich wurde eine Frau mit tödlichen Schussverletzungen entdeckt.

In Aigen-Schlägl im Mühlviertel (Oberösterreich) kam es laut ersten Informationen zu einem tödlichen Vorfall.

Eine 42-jährige Frau

Gegenüber oe24 erklärte die Polizei Oberösterreich, dass es sich bei dem Opfer um eine 42-jährige Frau handelt, die tot in einem Wohnhaus aufgefunden wurde. Sie weist nach Angaben der Polizei Schussverletzungen auf.

Die Einsatzkräfte der Polizei sind derzeit noch vor Ort, um Spuren zu sichern und den genauen Hergang des Geschehens zu klären.

Ermittlungen auf Hochtouren

Die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bereits aufgenommen und arbeitet unter Hochdruck daran, die Details der Schussabgabe zu rekonstruieren. Der Bereich rund um den Einsatzort wurde weiträumig abgesichert, während die Beamten erste Befragungen im Umfeld durchführen.

Identität unklar

Weitere Details zur Identität des Opfers oder zu einem möglichen Tatverdächtigen liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor.