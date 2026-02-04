Im Airfryer: Diese 5 genialen Brunch-Rezepte werden Sie lieben

Vergessen Sie langes Stehen am Herd! Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit dem Airfryer köstliche Brunch-Ideen zaubern können. Ob für die ganze Familie oder die besten Freunde: Mit diesen genialen Rezepten wird Ihr nächster Sonntags-Brunch zum absoluten Hit.

Der Airfryer ist aus keiner Küche mehr wegzudenken. Er spart nicht nur Zeit, sondern ist auch die ultimative Geheimwaffe für den perfekten Sonntags-Brunch mit der Familie oder Freunden. Vorbei sind die Zeiten von fettigen Pfannen und ewigem Warten am Herd: Diese 5 Rezepte sind absolut gelingsicher und schmecken wie im Restaurant.

Gebackene Avocado mit Ei und Feta

Ein perfektes Frühstück für alle, die es herzhaft mögen: Diese gebackene Avocado mit Ei und Feta ist einfach zuzubereiten, unglaublich lecker und sieht auch noch fantastisch aus.

Zutaten (für 2 Personen):

1 reife Avocado

2 Eier

2 Stangen Frühlingszwiebeln

30–40 g Fetakäse

Zubereitung:

Avocado halbieren, entkernen und auf Backpapier legen. In die Mulden der Avocadohälften jeweils ein Ei vorsichtig hineingeben. Frühlingszwiebeln in Ringe schneiden, Feta zerbröseln und beides über die Avocadohälften streuen. Im Airfryer bei 200°C ca. 12 Minuten backen. Mit Salz, Pfeffer und Chili abschmecken und nach Belieben mit Sauerteigbrot servieren.

Knusprige Kartoffelrösti mit Lachs

Ein echtes Highlight für Ihren Brunch, das sich in wenigen Minuten im Airfryer zubereiten lässt.

Zutaten (für 4 Personen):

500 g Kartoffeln

1 kleine Zwiebel

1 Ei

2 EL Mehl

Salz und Pfeffer

200 g Räucherlachs

100 g Crème fraîche

1 EL Dill, gehackt

1 EL Kren

1 EL Olivenöl

Zubereitung

Kartoffeln schälen, grob reiben und überschüssige Flüssigkeit auspressen. Zwiebel hacken und mit den Kartoffeln, Ei, Mehl, Salz und Pfeffer vermengen. Kleine Rösti (ca. 7 cm Durchmesser) aus der Masse formen. Den Airfryer-Korb leicht einölen und die Rösti bei 180°C für 10–12 Minuten goldbraun backen. Nach der Hälfte der Zeit wenden. Crème fraîche mit Dill und Kren vermischen. Rösti mit Räucherlachs und einem Klecks Dill-Crème servieren.

Shakshuka

Mit dem Airfryer wird das Gericht schnell und unkompliziert zubereitet – ideal für einen herzhaften Brunch.

Zutaten:

6 Eier

1 Dose gehackte Tomaten

1 Zwiebel

2 Paprika (rot und grün)

2 Knoblauchzehen

1 TL Paprikapulver

1 TL Kreuzkümmel

Salz und Pfeffer

Frischer Koriander oder Petersilie zum Garnieren

Zubereitung

Zwiebel und Paprika in kleine Stücke schneiden und in der Heißluftfritteuse für 5 Minuten bei 180°C anbraten. Gehackten Knoblauch für 2 Minuten mitbraten.Gehackte Tomaten, Paprikapulver, Kreuzkümmel, Salz und Pfeffer hinzufügen und 10 Minuten im Airfryer garen. Vorsichtig die Eier auf die Tomatenmischung aufschlagen und für 8–10 Minuten im Airfryer weiter backen, bis die Eier gestockt sind. Mit frischem Koriander oder Petersilie garnieren und servieren.

French Toast Sticks

Süß, knusprig und einfach köstlich. Der Airfryer macht sie besonders leicht und fettarm, ohne dass sie an Geschmack verlieren.

Zutaten:

75 g Butter

500 g Brot (z.B. Brioche oder Toastbrot)

250 ml Vollmilch

4 Eier

1 TL Vanilleextrakt

50 g Zucker

1 TL Zimtpulver

Puderzucker und/oder Ahornsirup zum Servieren

Zubereitung:

Die Butter schmelzen und beiseite stellen. Brot in gleichmäßige Sticks schneiden. Milch, Eier und Vanilleextrakt in einer Schüssel verquirlen und die geschmolzene Butter einrühren. Zucker und Zimt in einer separaten Schüssel vermengen. Heißluftfritteuse auf 170°C vorheizen und die Brotstücke kurz in die Ei-Milch-Mischung tunken, mit Zimtzucker bestreuen. Bei 170°C 3–4 Minuten backen, dann wenden und weitere 3–4 Minuten backen. Mit Puderzucker, Ahornsirup und frischen Früchten servieren.

Fluffige Pancakes

Pancakes dürfen bei einem Brunch einfach nicht fehlen! Diese fluffigen Pancakes sind goldbraun, weich und perfekt für alle, die es etwas süßer mögen.

Zutaten:

200 g Mehl

1 TL Backpulver

2 EL Zucker

1 Prise Salz

2 Eier

250 ml Milch

Zimt (optional)

Zubereitung:

Mehl, Backpulver, Zucker und Salz in einer großen Schüssel vermischen. Eier mit Milch (und Zimt, falls gewünscht) in einer separaten Schüssel verquirlen. Flüssige Zutaten zu den trockenen geben und zu einem glatten Teig verrühren – nicht zu lange, damit die Pancakes fluffig bleiben. Heißluftfritteuse mit Backpapier auslegen und Teig in Portionen darauf verteilen. Bei 180°C 8–10 Minuten backen, bis die Pancakes goldbraun und fluffig sind. Mit Ahornsirup, frischen Früchten oder Marmelade servieren.

Viel Spaß beim Ausprobieren!