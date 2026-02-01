Das sollten Sie in der Woche vom 2. Februar bis 8. Februar laut Mondkalender tun

Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.

Ihr wöchentlicher Mondkalender: 02.02. - 08.02.

Montag - 02. Februar 2026

Mond nimmt ab

Löwe

Die Farbe Rot sollten Sie heute lieber meiden. Stressgefahr! Herzschwache Menschen sollten an Löwe außerdem zurückschalten. Meditieren tut gut!

Dienstag – 03. Februar 2026

Mond nimmt ab

Löwe

Körperhaare sollten nie an Löwe entfernt werden – auch nicht die Augenbrauen zupfen! Für einen neuen Haarschnitt sind Löwentage dagegen ideal.

Mittwoch – 04. Februar 2026

Mond nimmt ab

Jungfrau

Den ersten Schwund Ihrer Zimmerpflanzen könnten Sie heute umtopfen. Jungfrauentage eignen sich dafür perfekt. Angießen, aber erst an Fisch richtig gießen!

Donnerstag – 05. Februar 2026

Mond nimmt ab

Jungfrau

Leichte Kost lässt Sie an Jungfrau besonders schön fühlen. Bauchgymnastik wirkt jetzt besonders gut. Arbeiten Sie heute an Ihrem Sixpack!

Freitag – 06. Februar 2026

Mond nimmt ab

Waage

Reinigungsmasken bringen heute besonders viel Erfolg. Fette Speisen legen sich heute doppelt so schnell an. Besonders am Abend sollten sie vermieden werden.

Samstag – 07. Februar 2026

Mond nimmt ab

Waage

Besonders an Waage sollten die Augen geschützt werden. Beim Autofahren, Skifahren oder Aufenthalt im Freien immer Sonnenbrille tragen.

Sonntag – 08. Februar 2026

Mond nimmt ab

Skorpion

Grüne Salate sind an Skorpion zu bevorzugen – ohne Mayonnaise! Vorsicht bei dünner Faschingsbekleidung: Blasenentzündungsgefahr.