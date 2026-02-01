Alles zu oe24VIP
Das sollten Sie in der Woche vom 2. Februar bis 8. Februar laut Mondkalender tun
KW 6

Das sollten Sie in der Woche vom 2. Februar bis 8. Februar laut Mondkalender tun

01.02.26, 07:00
Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben. 

Ihr wöchentlicher Mondkalender: 02.02. - 08.02.

Montag - 02. Februar 2026

  • Mond nimmt ab
  • Löwe

Die Farbe Rot sollten Sie heute lieber meiden. Stressgefahr! Herzschwache Menschen sollten an Löwe außerdem zurückschalten. Meditieren tut gut!

Dienstag – 03. Februar 2026

  • Mond nimmt ab
  • Löwe

Körperhaare sollten nie an Löwe entfernt werden – auch nicht die Augenbrauen zupfen! Für einen neuen Haarschnitt sind Löwentage dagegen ideal.

Mittwoch – 04. Februar 2026

  • Mond nimmt ab
  • Jungfrau

Den ersten Schwund Ihrer Zimmerpflanzen könnten Sie heute umtopfen. Jungfrauentage eignen sich dafür perfekt. Angießen, aber erst an Fisch richtig gießen!

Donnerstag – 05. Februar 2026

  • Mond nimmt ab
  • Jungfrau

Leichte Kost lässt Sie an Jungfrau besonders schön fühlen. Bauchgymnastik wirkt jetzt besonders gut. Arbeiten Sie heute an Ihrem Sixpack!

Freitag – 06. Februar 2026

  • Mond nimmt ab
  • Waage

Reinigungsmasken bringen heute besonders viel Erfolg. Fette Speisen legen sich heute doppelt so schnell an. Besonders am Abend sollten sie vermieden werden.

Samstag – 07. Februar 2026

  • Mond nimmt ab
  • Waage

Besonders an Waage sollten die Augen geschützt werden. Beim Autofahren, Skifahren oder Aufenthalt im Freien immer Sonnenbrille tragen.

Sonntag – 08. Februar 2026

  • Mond nimmt ab
  • Skorpion

Grüne Salate sind an Skorpion zu bevorzugen – ohne Mayonnaise! Vorsicht bei dünner Faschingsbekleidung: Blasenentzündungsgefahr.

