Tulln wird zur Familien- und Modellbau-Hochburg

Das Messegelände in Tulln wird demnächst wieder zum ultimativen Treffpunkt für Familien, Technikfans und Modellbau-Enthusiasten.

Vom 25. bis 27. April verwandelt sich das Messegelände in Tulln in einen Erlebnispark für Groß und Klein. Mit nur einem Ticket können Besucher gleich zwei Top-Events erleben: die Family Plus und die Modellbautage Tulln. Damit wird das Messewochenende zum Pflichttermin für Familien, Technikfans und Modellbau-Begeisterte.

Erlebnismesse für die ganze Familie

Spiel, Spaß und Wissen warten auf die Besucher der Family Plus, die vom NÖ Familienpass präsentiert wird. Ob kreative Mitmachstationen, lustige Shows, Musik oder spannende Workshops – hier ist für alle Altersgruppen etwas dabei. Im Bereich "Check your future" dreht sich alles um Bildung, Beruf und Mobilität. Urlaubs- und Freizeittipps, neue Brettspiele und jede Menge Action machen die Messe zum idealen Ausflug für die ganze Familie. "Perfekt abgestimmte Programminhalte bieten Spaß, Unterhaltung und Information", so Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP).

Technik und Miniaturwelten hautnah erlebe

Parallel zur Family Plus locken die Modellbautage Tulln – Österreichs größte Modellbaumesse. In sechs Hallen auf satten 25.000 Quadratmetern zeigen 160 Aussteller alles, was das Technikherz begehrt. Ob Eisenbahn-, Flug-, Auto-, Schiffs-, Plastik- oder Funktionsmodellbau – hier wird Miniaturtechnik zum Erlebnis. Die riesige Modelleisenbahnausstellung auf 6.500 Quadratmetern ist ein Highlight, ebenso wie das große Wasserbecken für ferngesteuerte Schiffe. Junge Besucher dürfen in der RC-Fahrschule selbst ran und den Miniaturführerschein machen.