Frontal gegen Lkw: Zwei Teenager sterben bei Horror-Crash

Ein 17-jähriger Pkw-Lenker und sein 18-jähriger Beifahrer sind Montagabend bei einem Unfall auf der Reschenstraße (B180) in Prutz in Tirol (Bezirk Landeck) ums Leben gekommen

Tirol. Das Auto war in einer lang gezogenen Linkskurve ins Schleudern und auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort prallte es gegen eine entgegenkommende Zugmaschine und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand.

Ersthelfer und Notarztteam versuchten die Pkw-Insassen zu reanimieren, diese verstarben aber noch an der Unfallstelle, berichtete die Polizei. Der 50-jährige Lenker der Zugmaschine blieb offenbar unverletzt. Am Pkw entstand Totalschaden, die Zugmaschine wurde erheblich beschädigt.

© Einsatzfoto.at

Die B180 war von 21.00 Uhr bis 00.30 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt, eine Umleitung wurde eingerichtet. Im Einsatz standen neun Rettungssanitäter, insgesamt 52 Feuerwehrleute und sechs Polizeistreifen.