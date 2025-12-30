Alles zu oe24VIP
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Unfall zwei Schwerverletzte Pregarten
© Fotokerschi.at

E-Call-Alarmierung

Frontal-Crash auf Landstraße: Zwei Schwerverletzte

30.12.25, 09:03
Das Auto eines Niederländers war auf die Gegenfahrbahn geraten. 

Der schwere Verkehrsunfall mit zwei Pkws ereignete sich am Montagabend gegen 19 Uhr auf der L1472 im Gemeindegebiet von Pregarten.

Die beiden Autos waren frontal zusammengeprallt. Über die automatische E-Call-Auslösung wurde die Landesleitzentrale sofort verständigt. Ein 26-jähriger Niederländer dürfte aus noch unbekannter Ursache mit seinem PKW auf die Gegenfahrbahn gekommen sein, woraufhin es zur Frontalkollision mit dem Fahrzeug einer 28-Jährigen aus Linz kam.

Beide Unfallbeteiligten wurden beim Zusammenstoß schwer verletzt und nach der Erstversorgung in das Kepler Universitätsklinikum sowie in das UKH Linz gebracht.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

