Teenie-Trio brach in mehrere Autos ein: In Haft

Die Verdächtigen zwischen 14 und 16 Jahre sind zum Teil geständig.

Drei Jugendliche sollen für mehrere Pkw-Einbruchsdiebstähle in Laa an der Thaya und Mistelbach in einer Nacht Ende November verantwortlich sein. Die in Wien wohnhaften Afghanen wurden nach einem Hinweis vorläufig festgenommen. Der Gesamtschaden beträgt nach Polizeiangaben von Dienstag rund 3.000 Euro.

Das Trio war teilweise geständig. Der 15-und der 16-Jährige wurden in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert. Der 14-Jährige wird der Staatsanwaltschaft Wien angezeigt.

Drei Einbrüche in einer Nacht

Die Polizei hatte am 30. November in den frühen Morgenstunden einen Hinweis über Pkw-Einbruchsdiebstähle in Laa an der Thaya erhalten. Die drei Jugendlichen wurden kurz darauf angehalten.

Ein Bursche hatte einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag bei sich, der aus vorangegangenen Straftaten stammen dürfte. Dem Trio wurden drei Pkw-Einbruchsdiebstähle in der Nacht auf den 30. November zugeordnet. Außerdem sollen die Verdächtigen je ein unversperrtes Kfz in Mistelbach und Laa an der Thaya durchwühlt haben. Einmal wurde dabei auch ein Diebstahl verübt.