Mit dem 24-Stunden-Plan stoppen Sie eine Erkältung in letzter Sekunde

Es kratzt im Hals, der Kopf fühlt sich schwer an, und die ersten Nieser kündigen sich an: Eine Erkältung ist auf dem Vormarsch. Doch keine Panik: Wenn Sie früh genug handeln, lässt sich ein anbahnender Infekt mit einem gezielten 24-Stunden-Plan noch stoppen!

Wenn sich die ersten Erkältungs-Symptome ankündigen, heißt es: schnell handeln. Sobald Erkältungsviren in unsere Nasenschleimhäute eingedrungen sind, vermehren sie sich rasant. Um das Schlimmste zu verhindern, hilft die richtige Kombination aus Hausmitteln, Bewegung, Wärme und Ruhe. So können Sie den Virus bremsen und Ihrem Körper helfen, die Infektion in letzter Sekunde abzuwehren.

Der 24-Stunden-Plan: So wehren Sie die Erkältung ab

© Getty Images

Der Professor Ron Eccles von der Universität Cardiff empfiehlt, die ersten Anzeichen einer Erkältung mit einem klar strukturierten Plan zu bekämpfen. Die Uhrzeit spielt dabei eine zentrale Rolle, denn unser Körper reagiert zu verschiedenen Tageszeiten unterschiedlich auf bestimmte Maßnahmen. Hier ist Ihr Fahrplan für den Tag:

7:00 Uhr: Heiße Dusche

Direkt nach dem Aufstehen sollten Sie sich eine warme Dusche gönnen. Die Wärme hilft, die Muskeln zu entspannen, verstopfte Nebenhöhlen zu befreien und den Schleim zu lösen. Gleichzeitig fördert der Dampf das Befeuchten der Atemwege.

8:00 Uhr: Vitaminreiches Frühstück

Ihr Frühstück liefert die nötige Energie, um den Tag zu meistern und das Immunsystem zu stärken. Ein Mix aus Haferflocken, frischen Beeren, Äpfeln, Nüssen und Naturjoghurt versorgt den Körper mit wichtigen Nährstoffen. Ein Glas frisch gepresster Orangensaft oder ein anderes Vitamin-C-reiches Getränk sorgt für einen zusätzlichen Kick an Abwehrkräften.

10:00 Uhr: Inhalation oder Thymiantee

Die Inhalation von Dampf oder Thymiantee befeuchtet die Atemwege und beruhigt die Schleimhäute. Thymian hat zudem eine antibakterielle Wirkung und hilft, die Erreger zu bekämpfen. Wenn nötig, können zusätzlich Lutschtabletten oder Schmerzmittel für die Halsbeschwerden eingenommen werden.

12:00 Uhr: Spaziergang an der frischen Luft

Ein kurzer Spaziergang an der frischen Luft stärkt das Immunsystem und sorgt für bessere Durchblutung. Auch wenn Sie sich müde und schlapp fühlen, wird der Gang nach draußen Ihrem Körper helfen, sich gegen die aufkommende Erkältung zu wehren.

13:00 Uhr: Mittagessen mit Hühnersuppe

Hühnersuppe ist ein altbewährtes Mittel gegen Erkältungen. Sie enthält Eiweiße, die das Immunsystem stärken, wirkt entzündungshemmend und versorgt den Körper mit wertvollen Nährstoffen.

15:00 Uhr: Kräutertee mit Honig

Ein warmes Getränk mit beruhigenden Kräutern wie Kamille oder Pfefferminze lindert Halsschmerzen und hat eine wohltuende Wirkung auf den Körper. Der Honig sorgt nicht nur für einen süßen Geschmack, sondern wirkt zusätzlich entzündungshemmend und hilft, das Immunsystem zu stärken.

18:00 Uhr: Scharfes Abendessen

Ein scharfes Abendessen mit Chili, Curry, Knoblauch und Ingwer hat gleich mehrere Vorteile: Diese Zutaten wirken antibakteriell, fördern die Durchblutung und befreien die Atemwege.

20:00 Uhr: Fußbad mit Senfmehl

Ein warmes Fußbad mit Senfmehl regt die Durchblutung an, entspannt und wärmt, perfekt, um den Körper auf die bevorstehende Nachtruhe vorzubereiten. Alternativ können Sie auch ein heißes Bad nehmen, um den Kreislauf anzuregen und Verspannungen zu lösen.

22:00 Uhr: Früh ins Bett

Schlafen Sie sich gesund! Ein erholsamer Schlaf ist der wichtigste Baustein, um das Immunsystem zu stärken und die Abwehrkräfte zu aktivieren. Wenn Sie sich schon etwas schlapp fühlen, gönnen Sie sich eine frühe Nachtruhe, um Ihrem Körper die nötige Regeneration zu ermöglichen.

Erkältung in den Griff bekommen

© Getty Images

Wer die ersten Symptome rechtzeitig erkennt und konsequent umsetzt, kann den Krankheitsverlauf abmildern oder im besten Fall sogar ganz verhindern.Bei einem bereits fortgeschrittenen Infekt ist dieser Plan jedoch keine Alternative zur ärztlichen Behandlung. Aber auch dann können die Maßnahmen helfen, die Beschwerden zu lindern und die Genesung zu beschleunigen.