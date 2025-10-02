Corona, Erkältung oder Grippe? So erkennen Sie den Unterschied

Niesen, Husten, Schnupfen, das sind die typischen Beschwerden, mit denen viele von uns im Herbst kämpfen. Doch hinter den Symptomen kann eine einfache Erkältung genauso wie eine Grippe oder sogar das Coronavirus stecken. Wir verraten, wie Sie den Unterschied erkennen!

Ob Corona, Grippe oder Erkältung, bei allen drei Erkrankungen sind die Symptome zu Beginn oft ähnlich. Aber wie erkennt man, welche der drei möglichen Erkrankungen man tatsächlich hat? Denn was früher „nur“ eine Erkältung war, kann heute schnell die Corona-Alarmglocken läuten lassen! Doch keine Panik: Wir verraten Ihnen, wie Sie auf die richtigen Symptome achten und schnell herausfinden, ob es „nur“ ein grippaler Infekt oder doch COVID-19 ist.

Daran erkennen Sie Corona

© Getty Images

Neue Corona-Varianten sorgen derzeit für einen deutlichen Anstieg der Infektionszahlen. Die Symptome von COVID-19 ähneln auf den ersten Blick denen einer Erkältung oder Grippe, doch es gibt markante Unterschiede. Zu den häufigsten Anzeichen von Corona gehören:

Verstopfte oder laufende Nase

Trockener Husten

Plötzlicher Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns

Müdigkeit

Die neuen Corona-Varianten bringen auch einige ungewöhnliche Symptome mit sich. Betroffene berichten oft von einer heiseren Stimme und starken Halsschmerzen, die sich für viele wie „Rasierklingen“ im Rachen anfühlen. In einigen Fällen kommen auch grippeähnliche Symptome wie Muskelschmerzen und extreme Erschöpfung dazu.

Wichtig: Das Virus ist immer noch gefährlich! Wer diese Symptome hat, sollte dringend zu Hause bleiben und sich testen lassen.

Grippe richtig erkennen

© Getty Images

Die Grippe oder Influenza tritt meist plötzlich und heftig auf. Im Gegensatz zu einer Erkältung, die sich schleichend entwickelt, treten diese Symptome abrupt auf:

Hohes Fieber

Starke Muskelschmerzen

Schwere Kopfschmerzen

Trockener, schmerzhafter Husten

Ausgeprägte Müdigkeit

Grippefälle treten häufig in den Wintermonaten auf, da das Influenzavirus in der kalten Jahreszeit verstärkt verbreitet wird. Wer also mit plötzlichem hohem Fieber, Muskel- und Gliederschmerzen sowie einer schnellen Verschlechterung des Allgemeinzustands zu kämpfen hat, sollte einen Arzt aufsuchen.

Erkältung richtig erkennen

© Getty Images

Die Erkältung (auch „grippaler Infekt“ genannt) ist die harmloseste der drei Erkrankungen und kündigt sich in der Regel langsamer an. Typische Symptome einer Erkältung sind:

Laufende oder verstopfte Nase

Halsschmerzen

Leichter Husten

Gelegentlich leichtes Fieber

In der Regel ist eine Erkältung nicht so intensiv wie eine Grippe oder COVID-19 und geht meist nach wenigen Tagen von selbst über. Auch wenn eine Erkältung in den meisten Fällen harmlos ist, sollte man dem Körper die nötige Ruhe gönnen, um schnell wieder gesund zu werden.

Wie erkennt man, was es wirklich ist?

Die Symptome von Corona, Grippe und Erkältung können sich stark ähneln, doch es gibt klare Unterschiede, die Ihnen helfen können, die richtige Diagnose zu treffen. Eine sichere Unterscheidung kann jedoch nur durch Tests erfolgen.

PCR-Tests und Antigenschnelltests sind die zuverlässigste Methode, um eine COVID-19-Infektion nachzuweisen. Ein Abstrich aus dem Rachen oder der Nase gibt Aufschluss darüber, ob Sie mit dem Coronavirus infiziert sind.

Bei der Grippe kann ebenfalls ein Test durchgeführt werden, wobei in der Praxis oft schon die Symptome allein ausreichen, um die Diagnose zu stellen.

Eine Erkältung wird in der Regel ohne Test diagnostiziert, da sie meist harmlos verläuft und die Symptome sich von selbst wieder bessern.

Wenn Sie sich unsicher sind oder die Symptome schwerwiegender werden, suchen Sie unbedingt einen Arzt auf und lassen Sie sich testen.