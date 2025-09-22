Das müssen Sie JETZT tun: So schützen Sie sich vor den Herbst-Viren

Das Wetter hat uns bisher zwar noch verschont, doch langsam beginnt es wieder: In der U-Bahn wird geniest, im Büro gehustet, im Supermarkt laufen die Nasen. Der Herbst ist Hochsaison für Erkältungen. Damit Sie gesund bleiben, sollten Sie jetzt diese wichtigen Tipps beachten.

Auch wenn es aktuell nicht so scheint: Der Winter naht mit großen Schritten und bringt fiese Viren mit. Gesundheitsexperten warnen, dass nicht nur neue Corona-Varianten und die klassische Grippe unsere Gesundheit bedrohen, sondern auch banale Erkältungen. Zeit, unseren Körper auf Hochglanz zu polieren und das Immunsystem mit den richtigen Tipps auf die kalte Jahreszeit vorzubereiten.

© Getty Images

Grippe wird unterschätzt

Noch immer wird die "echte Grippe" oder Influenza notorisch unterschätzt. Sie ist in Österreich jedes Jahr für über 1.000 Todesfälle verantwortlich. Besonders für Menschen mit Immunschwächen oder Vorerkrankungen droht ein sehr schwerer Verlauf, denn: Der Organismus wird von einer Grippeerkrankung sehr schwer belastet. Kommen Vorerkrankungen hinzu, oder sind Betroffene vor der Ansteckung bereits geschwächt, kann eine Grippe-Infektion lebensbedrohlich werden. Schwere Komplikationen, wie etwa Lungenentzündungen, treten in etwa einem Fünftel aller Influenzafälle auf und stellen ein weiteres erhebliches Risiko dar.

© Getty Images

So schützen Sie sich schon jetzt vor den Viren

Hygiene-Maßnahmen

Waschen Sie Ihre Hände regelmäßig und gründlich mit Seife – besonders nach dem Naseputzen oder vor dem Essen.

Versuchen Sie, sich nicht ständig ins Gesicht zu fassen – auch wenn's schwerfällt.

Halten Sie Abstand zu erkälteten Menschen, um die gefürchtete Tröpfcheninfektion zu vermeiden.

Beim Niesen oder Husten bitte in die Armbeuge oder ins Taschentuch – so schützen Sie nicht nur sich selbst, sondern auch Ihre Liebsten.

Unterstützung für das Immunsystem

Versorgen Sie Ihren Körper mit Vitaminen durch frisches Obst und Gemüse.

Gönnen Sie sich ausreichend Schlaf, denn Schlafmangel schwächt Ihre Abwehrkräfte enorm.

Bewegung an der frischen Luft wirkt wahre Wunder: Ein täglicher Spaziergang stärkt nicht nur das Immunsystem, sondern hebt auch die Stimmung in der dunklen Jahreszeit.

Stress reduzieren! Entspannungstechniken wie Yoga oder Meditation können dabei helfen, Ihr Immunsystem auf Hochtouren zu bringen.

Wohlfühl-Atmosphäre gegen Viren

Achten Sie auf eine ausreichende Luftfeuchtigkeit in Ihren Räumen – trockene Heizungsluft lässt Ihre Schleimhäute austrocknen und macht Sie anfälliger für Infektionen.

Lüften Sie regelmäßig, um verbrauchte Luft gegen frische auszutauschen. Ein Luftbefeuchter oder feuchte Handtücher auf der Heizung können Wunder wirken.

Zimmerpflanzen wie Aloe Vera oder Efeu verbessern das Raumklima.

Mit diesen einfachen Tricks kommen Sie gesund durch die kalte Jahreszeit. Und denken Sie daran: Vorbeugung ist der beste Schutz gegen alle Viren, die uns den Winter vermiesen wollen.