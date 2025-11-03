Erkältet? Vorsicht - Diese 5 Hausmittel machen alles nur schlimmer

Bei Erkältungen greifen viele zu Hausmitteln – doch manche „Geheimtipps“ sind alles andere als hilfreich. ????️ Kamille, Milch mit Honig oder Sauna können die Symptome sogar verschlimmern. Hier lesen Sie, welche Hausmittel Sie besser meiden und was wirklich hilft.

Eine Erkältung erwischt uns meist genau dann, wenn wir sie am wenigsten gebrauchen können – und natürlich greifen wir dann zu altbewährten Hausmitteln. Schließlich hat Oma auch immer gesagt, das hilft! Doch Vorsicht: Nicht jedes Hausmittel tut dem Körper wirklich gut. Manche verschlimmern die Symptome sogar.

© Getty Images

Hier sind ein paar Klassiker, die Sie lieber meiden sollten – und was Sie stattdessen tun können.

1. Kamille bei trockenem Husten

Kamille gilt als Allround-Talent: beruhigend, entzündungshemmend, wohltuend. Aber bei trockenem Husten kann sie das Gegenteil bewirken. Der heiße Kamillendampf trocknet die ohnehin gereizten Schleimhäute noch mehr aus – das kann den Husten verstärken.

Besser: Inhalieren Sie mit Kochsalzlösung. Das spendet Feuchtigkeit und beruhigt die Atemwege, statt sie weiter zu reizen.

2. Warme Milch mit Honig

Ein echter Erkältungsklassiker, aber leider nicht immer sinnvoll. Warme Milch regt die Schleimproduktion an – bei Husten oder Halsschmerzen also das Gegenteil von dem, was Sie wollen. Der Honig an sich ist super: Er wirkt antibakteriell und beruhigend. Nur bitte nicht in heiße Milch, sondern lieber in lauwarmen Tee geben.

Besser: Anis- oder Thymian-Tee – die lösen Schleim und beruhigen den Hals, ohne ihn zusätzlich zu reizen.

3. Ab in die Sauna? Lieber nicht!

„Die Erkältung einfach ausschwitzen“ – klingt verlockend, ist aber keine gute Idee. Wenn die Erkältung bereits voll ausgebrochen ist, bedeutet Sauna puren Stress für den Körper.

Die Hitze belastet das Immunsystem zusätzlich, und die warme Luft kann sogar dafür sorgen, dass sich Keime besser vermehren.

Besser: Statt Hitze lieber Bettruhe. Ihr Körper braucht Energie zur Regeneration, nicht für den nächsten Saunagang.

4. Medikamente sofort? Bitte mit Bedacht

Klar, wenn die Nase läuft und der Hals kratzt, möchte man am liebsten sofort etwas einwerfen, das alles stoppt. Doch: Die meisten Erkältungen heilen von selbst. Ein Zuviel an Medikamenten kann das Immunsystem belasten und Nebenwirkungen mitbringen, die Sie noch weniger brauchen.

Besser: Erstmal Ruhe, ausreichend Flüssigkeit und frisches Obst & Gemüse. Wenn es nach ein paar Tagen nicht besser wird, können Medikamente sinnvoll sein – aber nicht als erste Reaktion.

5. Gezuckerte Halsbonbons

Halsbonbons wirken harmlos, doch stark gezuckerte Sorten fördern die Bakterienvermehrung im Mund- und Rachenraum. Das kann die Entzündung sogar verschlimmern.

Besser: Greifen Sie zu zuckerfreien Bonbons oder Varianten mit Salbei, Isländisch Moos oder Eibischwurzel. Die beruhigen den Hals, ohne die Erreger gleich mitzufüttern.

© Getty Images

Hausmittel haben oft ihre Berechtigung – aber eben nicht immer. Wenn Sie das nächste Mal erkältet sind, denken Sie daran: Manchmal ist das Beste einfach Ruhe, Wärme und viel Wasser.