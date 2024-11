Prinz William: Autsch! Hier wird er fies ausgebuht & verspottet

Der britische Thronfolger lächelte die laute Kritik tapfer weg.

Was ist denn hier passiert? Als Prinz William am Ende letzter Woche einen Universitätscampus verließ, wurde er mit Buhrufen und Johlen konfrontiert.

Mehr zum Thema

Studentischer Protest in Belfast

Heftig: Auf dem Video, das auf X, dem früheren Twitter, geteilt wurde, ist zu sehen, wie der Prinz von Wales lächelt und winkt, obwohl die Studenten auf dem Campus der Ulster University im Stadtzentrum von Belfast schreien.

Prinz soll aktiv werden

Doch um was ging es? Die Rufe forderten den zukünftigen König zu Maßnahmen bezüglich „Palästina und Gaza“ auf, der Social-Media-Clip endete mit „Free Palestine“-Rufen. Im Februar forderte der Prinz in einer königlichen Intervention ein Ende der Kämpfe in Gaza. Er schrieb, die „schrecklichen menschlichen Kosten“ hätten „zu viele Tote“ gefordert. Auch humanitäre Unterstützung wurde gefordert.

© Getty Images ×

William nahm an Workshop teil

Der Prinz nahm an einem Schulungsworkshop der Ulster Screen Academy teil, bei dem Mentoren mit Jugendlichen aus zwei lokalen Gruppen zusammengebracht wurden, um den Umgang mit der Software zu lernen, die bei der Erstellung von Spielen, Animationen und virtuellen Produktionen verwendet wird