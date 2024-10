Prinzessin Kate ohne Verlobungsring! Darum hat sie Diana-Schmuck abgelegt

Prinzessin Kate trägt ihren Verlobungsring nicht mehr.

Prinzessin Kates Entscheidung, ihren schillernden und kostbaren Verlobungsring während eines öffentlichen Besuchs abzulegen, hat für wilde Spekulationen gesorgt.

Trägt es immer

Kate ist dafür bekannt, dass sie das atemberaubende Stück bei öffentlichen Anlässen immer trägt - außer bei Sportveranstaltungen oder Krankenhausbesuchen. Auffallend: bei ihrem ersten offiziellen Auftritt seit dem Ende ihrer Chemotherapie trug sie den Ring nicht.

Andere Ringe

Schmuckexpertin Ella Citron-Thompkins von der Diamonds Factory sagte dem Mirror: „Kürzlich besuchten der Prinz und die Prinzessin von Wales die Familien der Opfer von Southport. Aufmerksamen Fans fiel auf, dass der Schmuck, den Kate an ihrer Hand trug, etwas anders aussah. Sie hatte sich für mehrere „Ewigkeitsringe“ neben ihrem Ehering entschieden, im Gegensatz zu ihrem 12-karätigen Verlobungsring aus Diamanten und Saphiren."

© Photo Press Service, www.photopress.at

Zeichen ihrer Liebe?

„Die Prinzessin von Wales könnte sich für das Tragen der Ewigkeitsmarken entschieden haben, um zu zeigen, dass ihre Beziehung mit Prinz William mehrere wichtige Meilensteine - wie Jahrestage oder Geburten - überschritten hat, oder als Zeichen der Liebe und des Engagements. Angesichts der Gerüchte, die Anfang des Jahres um das Paar kursierten, kann dies als subtiler Wink von Kate und Will an die Öffentlichkeit gesehen werden, dass sie mehr denn je verliebt sind.“ Es könnte auch praktische Gründe haben - der Ring wird vielleicht geputzt oder ist derzeit nicht angenehm zu tragen für Kate.

Die Ewigkeitsringe trug Kate allerdings schon in ihrem berührenden Video, das sie nach Beendigung der Chemo veröffentlichte und in dem sie sich innig wie nie mit William zeigt. Ein Hinweis darauf, dass sie nun in die Zukunft blicken will.