Kate und William sind ein Dreamteam und noch viel mehr.

Intensive Einblicke in die Beziehung von Kate und William gibt es jetzt in den britischen Medien zu lesen. In der dailymail wird davon berichtet, dass Kate William geholfen hat, sein Kindheitstrauma zu überwinden.

Lebensziel ist sein Glück

Die Prinzessin von Wales „rettete“ Prinz William nach seiner „dysfunktionalen“ Kindheit und hat ihr Leben dem Ziel gewidmet, ihn glücklich zu machen, so eine royale Expertin.

© Getty Images ×

William gerettet

Die königliche Autorin Angela Levin äußerte sich während eines Auftritts in der Sendung Royal Beat von True Royalty TV zu ihrer Beziehung: „Ich glaube, dass Kate geholfen hat, William zu retten. Ich glaube, es war sehr schwierig für ihn, aus einer dysfunktionalen Familie zu kommen und seine Mutter so jung zu verlieren, und ich glaube, er war in einer sehr schwierigen Lage.“

© Screenshot/Kensington Royal/ Will Warr ×

Das half William

Angela erklärte weiter, dass Kate hart gearbeitet hat, um William bei seiner königlichen Arbeit zu unterstützen - und ihm auch geholfen hat, seine Identität zu finden. Sie sagte: „Sie hat ihn wirklich ermutigt. Ihr ganzes Leben besteht darin, ihn glücklich zu machen, denke ich. Sie hat Dinge gefunden, die ihm wirklich das Gefühl geben, wichtig und wertvoll zu sein, und nicht nur Bänder durchschneiden zu müssen. Ich glaube, sie hat ihm geholfen, ein Ehemann zu werden, indem sie ihm ihre eigene Familie vorstellte und Zeit mit einer normalen Familie verbrachte und ein Vater war.

Kennenlernen als Studenten

Das königliche Paar lernte sich bekanntlich kennen, als sie beide an der Universität St. Andrews studierten und zunächst befreundet waren, bevor eine Romanze entstand. Inzwischen sind sie seit mehr als zehn Jahren verheiratet und stolze Eltern von drei Kindern, George, Charlotte und dem kleinen Louis.