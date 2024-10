Prinz Harry ist verzweifelt! Darum "braucht er Abstand" von Meghan

Harry und Meghan sind solo unterwegs - das sind die Gründe für ihr Verhalten.

Was ist bei den Sussexes los? Harry und Meghan verhalten sich plötzlich ganz anders, als noch vor kurzem. Früher traten die beiden als Einheit auf, als Powerpärchen, kamen immer zu zweit zu Veranstaltungen.

Viele Reisen ohne Meghan

Seit das Ehepaar in die USA gezogen ist, sieht man den Herzog von Sussex bei offiziellen Anlässen in der Regel mit Meghan an seiner Seite. Doch in den letzten Wochen war er ohne sie auf Reisen nach New York, Großbritannien und Südafrika.

Traurige Gründe

Die Gründe, wie britische Medien berichten, sind traurig, wenn man genauer darüber nachdenkt: Harry tritt ohne Meghan auf, da er „Freiraum“ braucht und „verzweifelt ist, ernst genommen zu werden“, wie Quellen berichten.

© Getty Images ×

Viele Verletzungen

In der Kindheit sollen große Verletzungen entstanden sein, wie Harry in seinem Buch "Reserve" an vielen Stellen ausführte. Er habe sich oft als minderwertig gefühlt, als Ersatz, wenn Thronfolder William etwas passiert wäre.

© Getty Images ×

Und ein anderer Insider aus London sagte dem Blatt, Harry wolle ernster genommen werden: „Es fühlt sich definitiv so an, als würde er sein Spiel antreiben, um seine Position als ernstzunehmender Spieler auf der internationalen Bühne zu festigen. Er wollte schon immer ernst genommen werden, und die Leute, die ich kenne, sagen, dass ihm sein Sturz in Ungnade wirklich zugesetzt hat.“