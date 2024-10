Meghans Memoiren: Kommt jetzt der nächste Skandal für die Royals?

Wann wird der nächste große Knall zu hören sein? Im vergangenen Jahr sorgte Prinz Harry (40) mit der Veröffentlichung seiner Memoiren für Aufsehen. Jetzt plant auch seine Frau Meghan (43) ein ähnliches Projekt.

Sie möchte eine eigene Biografie herausbringen, die ebenfalls mit zahlreichen Enthüllungen für Zündstoff im Königshaus sorgen soll.

Bisher hält sich die Herzogin jedoch mit der Veröffentlichung zurück, obwohl ihre Memoiren angeblich bereits fertig sind. Was könnte der Grund für dieses Zögern sein?

Ein naheliegender Grund ist die derzeitige Situation im Palast. Sowohl König Charles III. (75) als auch Prinzessin Kate (41) kämpfen momentan mit ihren Krebserkrankungen. Aus Anstand wäre eine zeitnahe Veröffentlichung eines Buches, das vermutlich gegen genau diese Personen gerichtet ist, nicht ratsam.

Zweistellige Millionenbeträge

Insider vermuten jedoch, dass Meghan nur auf den idealen Zeitpunkt wartet, um maximalen finanziellen Gewinn zu erzielen. Berichten zufolge bieten Verlage bereits jetzt Summen im zweistelligen Millionenbereich für die Rechte an ihren Memoiren an. Eine Quelle, die mit der britischen Nachrichtenplattform „Closer“ sprach, erklärte: „In Verlagskreisen heißt es, dass jeder verrückt danach ist, Meghans Memoiren zu bekommen, und die genannten Zahlen sind lächerlich hoch.“

In diesem Jahr startete Meghan zudem ihre neue Lifestyle-Marke „American Riviera Orchard“, die exklusive Wohnaccessoires sowie Produkte wie Marmelade und Hundefutter vertreibt. Sie hat sich somit zunächst auf einen gelungenen Start ihres neuen Labels konzentriert, während die Buchveröffentlichung vorerst warten musste.

Keinen Vertrag unterschrieben

Experten glauben, dass der Wert ihrer Memoiren steigt, je länger sie mit der Veröffentlichung wartet. Denn solange Meghan noch keinen Vertrag unterschrieben hat, werden die Verlage wohl weiterhin um die Rechte wetteifern. Die „Closer“-Quelle fügte hinzu: „Es wird einen Punkt erreichen, an dem Meghan nicht mehr ‚Nein‘ sagen kann.“

Im Gegensatz zu Harry, der beim Schreiben seiner Memoiren einen gewissen Grad an Diskretion wahren musste, könnte Meghans Biografie weitaus detailliertere Einblicke in das Leben im Königshaus bieten. Während Harry weiterhin an fünfter Stelle in der Thronfolge steht, hat Meghan kaum noch etwas zu verlieren. Ihr ungeschönter Blick auf die britische Monarchie und die Geschehnisse hinter den Palastmauern dürfte daher besonders aufschlussreich sein.