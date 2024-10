Nachwuchs bei den britischen Royals

"Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Beatrice und Herr Edoardo Mapelli Mozzi freuen sich sehr, bekannt geben zu können, dass sie Anfang des neuen Jahres ihr zweites gemeinsames Kind erwarten: ein Geschwisterchen für Wolfie und Sienna. Seine Majestät der König wurde darüber informiert und beide Familien freuen sich sehr über diese Nachricht." - so verkündeten Beatrice und ihr Ehemann die Baby-News via X.

???????? Her Royal Highess Princess Beatrice and Mr Edoardo Mapelli Mozzi are very pleased to announce that they are expecting their second child together early in the new year; a sibling for Wolfie and Sienna.



???? His Majesty The King has been informed and both families are… pic.twitter.com/HunPDbOEMV