Strahlend auf Solo-Tour! Sind Prinz Harry und Meghan etwa getrennt?

In den letzten Wochen hat man sowohl Harry als auch Meghan stets alleine in der Öffentlichkeit gesehen

Sind die Sussexes etwa getrennt? In den vergangenen Wochen war Prinz Harry (40) ausschließlich ohne Meghan (43) in der Öffentlichkeit zu sehen. Gerüchten zufolge soll er gar seinen 40. Geburtstag ohne seine Ehefrau verbracht haben. Angeblich war er mit Freunden wandern. Jetzt wurde auch Meghan nach langer Zeit wieder auf einem roten Teppich abgelichtet. Bei einer Gala zugunsten eines Kinderkrankenhauses zeigte sie sich noch dazu in einem unwiderstehlichen Look - und ohne Harry.

Mehr lesen:

Getrennte Karrieren

Meghan strahlte in Rot mit tiefem Ausschnitt. Beruflich gehen die beiden bereits seit einer Weile getrennte Wege. Sie konzentriert sich vermehrt auf ihre Lifestylemarke American Riviera und Harry widmet sich dem guten Zweck. Die beiden Kinder Archie und Lilibet hat man seit einer gefühlten Ewigkeit nicht mehr gesehen. Hier sollen sich die beiden nicht einig sein. Während Meghan die beiden mitnehmen würde, will Harry sie mit allen Mitteln vor der Öffentlichkeit schützen.

Prinz Harry zeigte sich gut gelaunt ohne seine Meghan in New York © Getty Images ×

Meghan zeigte sich entspannt wie schon lange nicht mehr © Getty Images ×

Das Paar soll generell immer wieder streiten. Eine Insiderin berichtet gegenüber "Daily Mail", dass Meghan und Harry aber dennoch eine starke Verbindung zueinander hätten. Bei ihren Auftritten strahlten die beiden jedenfalls wie schon lange nicht.