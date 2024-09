Kate zeigt sich zum ersten Mal nach der Chemo in der Öffentlichkeit

Kate besuchte das English National Ballet zum ersten Mal seit dem Ende der Chemotherapie.

Die Prinzessin von Wales bereitet sich auf eine Rückkehr ins königliche Leben vor, indem sie eine Matinee-Aufführung des English National Ballet besucht.

Chemotherapie-Behandlung

Kate, die Anfang des Monats bekannt gab, dass sie ihre Chemotherapie-Behandlung abgeschlossen habe, nachdem im Februar Krebs diagnostiziert worden war, besuchte die Aufführung von Giselle in Sadlers Wells.

"Echte Leidenschaft"

Die zukünftige Königin, die die Aufführung sehr genossen hat, ließ eine persönliche Nachricht teilen: „Ein wichtiger Teil der Genesung der Prinzessin in den letzten Monaten bestand darin, Dinge zu tun, die ihr Freude bereiten, einschließlich Ballett, das ist für die Prinzessin eine echte Leidenschaft.“

Königliche Pflichten

Die Prinzessin plant weiterhin eine Rückkehr zu ihren königlichen Pflichten und bestätigte diese Woche ihre Absicht, im Dezember ihr jährliches Wohltätigkeits-Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey zu veranstalten. Die Veranstaltung „Together At Christmas“ findet bereits zum vierten Mal statt und wird am Heiligabend auf ITV gezeigt.