Queen Elizabeths (†96) modisches Erbe lebt weiter

Die Königin setzte den Pastell-Trend. Dieser wird nicht nur von den royalen Damen gerne kopiert, er wird auch die kommende Saison bestimmen

Pastelltöne dominieren die Laufstege der großen Modewochen. Die Frühling/Sommer 2024 Kollektionen von Tom Ford, Michael Kors und Alaïa starteten den charmanten Trend. Während die neue Saison beginnt, setzen Marken wie Miu Miu, Preen und Philosophy by Lorenzo Serafini die Pastellbewegung fort. Jedoch war es Königin Elizabeth II. (†96), die diese sanften Töne erstmals auf globaler Ebene populär machte.

Die auffälligen Ensembles der britischen Königin wurden sorgfältig ausgewählt, um sie aus der Masse herauszuheben. Sie setzte meistens auf ein tailliertes Kleid mit dazu passendem Mantel. Zuckerwatte-Rosa, Butterblumengelb, Flieder, Limette – es gab kaum einen Farbton, den die Königin nicht trug.

Prinzessin Eugenie © Getty Images ×

In den letzten Jahren sind auch Herzogin Kate, Meghan und viele weitere royale Damen in die modischen Fußstapfen von Königin Elizabeth getreten und zeigen sich in unterschiedlichsten Pastell-Looks.