× Kate nach Chemo-Ende: Wie es jetzt für die Prinzessin weitergeht

So sehen die nächsten Wochen und Monate für die Prinzessin aus.

Freudige Nachrichten der Besserung: Seit einigen Tagen pfiffen es die Spatzen von den Dächern: Prinzessin Kate (42) soll es nach Beendigung ihrer Chemotherapie besser gehen.

Berührendes Video

Das wurde nun mit dem Video auf Instagram deutlich gemacht. Darin gibt die Prinzessin genauen Einblick in die letzten Wochen und Monate seit der Diagnose. Sie ist zusammen mit ihrer Familie und alleine in der Natur zu sehen.

Gesundheits-Checks

Langsam, so sagt Kate, die Frau von Thronfolger William, werde sie wieder royale Tätigkeiten aufnehmen können. Doch der Fokus bleibt darauf, krebsfrei zu bleiben. Darum wird sie in den nächsten Jahren engmaschig untersucht werden: Blutabnahmen, Scans, Gespräche mit ihrem Ärzteteam - das wird sie noch lange gebleiten.

Rückkehr

Nun soll auch genau feststehen, wann Kate wieder in der Öffentlichkeit zu sehen sein wird: Gegen Ende des Jahres, vor Weihnachten soll sie mehrere Termine wahrnehmen. Am 10. November, dem Gedenktag für Kriegshelden, werde sie mit dem Rest der royalen Familie beim Gottesdienst in Whitehall dabei sein. Wenn es die Gesundheit von Kate zulässt, wird sie einmal mehr auch im TV zu sehen sein - beim Together At Christmas-Gottesdienst übertragen aus der Westminster Abbey.

König Charles

Auch um die Gesundheit von Kates Schwiegervater König Charles steht es nicht schlecht. Ehefrau Camilla erklärte vor ein paar Tagen auf Nachfrage: "Ja, es geht ihm sehr gut."