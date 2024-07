Prinzessin Kate und Tochter Charlotte boten einige Hingucker beim Tennisfinale.

Beim Finale der Herren in Wimbledon am 14.7. war Prinzessin Kate mit dabei. Sie hat den Preis an Carlos Alcaraz überreicht, der Novak Djokovic im Finale schlug. Bestens gelaunt und mit Mega-Lächeln nahm die Schirmherrin des Turniers die Siegerehrung vor.

Rückendeckung für Prinzessin

Kate kam nicht alleine, sondern in Begleitung ihrer Tochter Charlotte (9). Auch Schwester Pippa saß ganz in der Nähe der Prinzessin.

Als Kate und Charlotte die royale Box erreichten, wurden die beiden mit "Standing Ovations" vom restlichen Publikum begrüßt. Alle freuten sich dass Kate wieder eine öffentliche Veranstaltung besuchen konnte. Seit ihrem Auftritt bei "Trooping the Colour" war das nun das erste Mal seit bekannt werden ihrer Krebs-Erkrankung.

Mitgefiebert bei Match

Während sich alle am Anblick der strahlenden Prinzessin Kate erfreuten, sorgte Charlotte bald für Lacher. Der Grund: Ihre köstlichen Grimassen! Die kleine Prinzessin dürfte stark mitgefiebert haben beim spannenden Match und ihre Gesicht drückte das umgehend aus: Freude, Spannung, Enttäuschung - all das war zu sehen.

Charlotte unbeschwert

Normalerweise ist ihr kleiner Bruder Louis der König der Gesichtsverrenkungen. Doch Charlotte hat eindeutig bewiesen, diese Gene auch in sich zu haben. Besonders schön: Charlotte wirkt unbelastet von all der Aufregung, die ihre Mama Kate aushalten muss...