Die Prinzessin zeigte sich erstmals wieder in der Öffentlichkeit

Die Prinzessin von Wales ist in Wimbledon erschienen um den Sieger der Veranstaltung zu ehren. Sie wird den Preis entweder an Novak Djokovic oder Carlos Alcaraz überreichen, wie der Kensington Palace vorab in einer Aussendung mitteilte.

Prinzessin Kate mit Charlotte

Kate kam in einer lilafarbigen Robe und wirkte glücklich, wenn auch zugleich sehr zerbrechlich. Sie wurde begleitet von ihrer Tochter Charlotte.

Standing Ovations

Als Kate und Charlotte die royale Box erreichten, wurden die beiden mit "Standing Ovations" vom restlichen Publikum begrüßt. Alle freuten sich dass Kate wieder eine öffentliche Veranstaltung besuchen konnte. Seit ihrem Auftritt bei "Trooping the Colour" war das nun das erste Mal.

2016: Seitdem überreicht sie jedes Jahr die Trophäen

Die Prinzessin von Wales ist seit acht Jahren Schirmherrin des All England Clubs, nachdem sie die Nachfolge von Königin Elisabeth II. angetreten hatte, die dieses Amt seit 1952 innehatte. Seit 2016 überreicht sie jedes Jahr die Trophäen. Kate meinte bereits letzten Monat, dass sie hoffe, im Sommer gelegentlich an Veranstaltungen teilnehmen zu können, bat die Öffentlichkeit jedoch um Geduld, da sie wie viele Krebspatienten „gute und schlechte Tage“ habe.