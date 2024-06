Ihr Lächeln bezaubert alle, doch Prinzessin Kate ist noch nicht übern Berg.

Anlässlich der Geburtstagsparade "Trooping the Colour" für König Charles war es soweit: Prinzessin Kate (42) zeigte sich das erste Mal, seitdem sie ihre Krebsdiagnose mit der Welt geteilt hatte, wieder bei einem öffentlichen Termin.

Parade vom Balkon

Kate strahlte, war wie üblich fesch angezogen und geschminkt. Sie lächelte dem Volk zu und verbrachte die Veranstaltung am Balkon, wo sie mit ihren Liebsten der Parade zuschaute.

Sitzend zusehen

Doch nach einiger Zeit musste sich die Prinzessin hinsetzen, konnte nicht mehr stehen. Wie britische Medien berichten, ist der Druck für Kate groß, Stärke zu zeigen. Sie will unbedingt bald wieder royalen Verpflichtungen nachkommen, für ihren Ehemann William da sein, ihn unterstützen.

Übernimmt sie sich?

Das bereitet Familie und Freunden Sorgen, wie es aus Palast-Kreisen heißt. Denn die Gefahr, dass die Prinzessin sich übernimmt, ist groß. Wie sie selber in einem Posting vor der Geburtstagsparade erklärte, sei sie noch nicht über den Berg, die Behandlung dauere noch an. Sie vertraue ihrem Ärzteteam, doch sie sei eine Macherin, die bald wieder ihren Pflichten nachkommen will, so die Quellen.