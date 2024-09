Die Princess of Wales gibt viele ganz persönliche Einblicke.

So kannten wir die royale Familie bislang nicht! Die Prinzessin von Wales hat ihr bisher intimstes Video veröffentlicht, um zu zeigen, dass sie ihre Chemotherapie abgeschlossen hat.

Sehr emotional

In dem bewegenden Clip beschreibt die 42-jährige Mutter von drei Kindern wie sie die letzte Zeit empfunden habe: Die letzten neun Monate seit der Entdeckung ihrer Krebserkrankung waren „beängstigend“ und „unglaublich hart“, aber sie sagt auch: „Aus der Dunkelheit kann Licht kommen“.

Sehen Sie HIER das ganze Video:





Rückkehr in die Öffentlichkeit

Die künftige Königin sagte, sie fühle sich zwar „gut“, befinde sich aber auf einem langen Weg der Genesung und werde in nächster Zeit nur ein leichtes Programm von Auftritten absolvieren. Kate: "Trotz allem, was bisher geschehen ist, trete ich in diese neue Phase der Genesung mit einem neuen Gefühl der Hoffnung und Wertschätzung des Lebens ein." Und das sieht man auch im Video, das die Familie eng und liebevoll wie nie miteinander zeigt.

Die Kinder toben zusammen mit den Eltern über Wiesen und Heuballen, am Strand verlebt die Familie eine schöne Zeit. Alle lachen, sind freudig. Nur Kate wirkt zwischendurch nachdenklich - und dankbar.

Dankbar

Kate sagt weiter: "William und ich sind so dankbar für die Unterstützung, die wir erhalten haben, und wir haben viel Kraft aus all denen geschöpft, die uns in dieser Zeit helfen. Die Freundlichkeit, das Einfühlungsvermögen und das Mitgefühl von allen macht mich wirklich demütig."

Rückkehr

Vor Weihnachten werde Kate noch einige Termine wahrnehmen hieß es zuletzt in den britischen Medien. Sie werde ihre Rückkehr bedacht angehen. Details zu ihrer Erkrankung werden privat bleiben, wie es hieß.

Weitere schwere Nachrichten

Kates Erkrankung war nicht die einzige schwere Nachricht, die die Royal Family in diesem Jahr verkraften musste. Auch ihr Schwiegervater König Charles III. (75) wird wegen einer nicht näher erläuterten Krebserkrankung behandelt. Im Sommer musste auch Charles' Schwester Prinzessin Anne (73) mehrere Tage im Krankenhaus verbringen, weil sie bei einem Unfall vermutlich von einem Pferd am Kopf getroffen wurde .