× Prinzessin Kate: So hart war ihr Weg seit der Krebs-Diagnose

Die Prinzessin hat schwere Zeiten hinter sich gebracht.

Anfang des Jahres muss es begonnen haben: Kate (42) wurde operiert. Am Bauch wie es von Seiten des Königshauses hieß. Daraufhin war eine Ruhephase angesagt.

Routine-Eingriff

Diese dauerte lange. Zu lange, wie sich herausstellte, denn hinter dem Routine-Eingriff versteckte sich eine ernsthafte Erkrankung: Krebs. Das machte sie Ende März mit einem Video publik. Auch, um weiteren, oft sehr unschönen Spekulationen ein Ende zu bereiten. Damals war ihr der Schock anzusehen, den viele Menschen nach einer solchen Diagnose durchmachen.

Ärztliche Maßnahmen

Schon damals gab sie bekannt, wie sie die Erkrankung bekämpfen werde: Mit einer Chemotherapie und weiteren ärztlichen Maßnahmen. Man geht davon aus, dass die Prinzessin mehrere Zyklen der Krebsbehandlung erhalten habe. Unterstützend bekommen Patientinnen oft Medikamente um etwaige Nebenwirkungen in Schach zu halten. Auch aufbauende Infusionen sind oft ein Mittel der Wahl.

Therapie

Es ist davon auszugehen, dass Kate alle Möglichkeiten der modernen Krebstherapie genossen hat: Vielleicht auch unterstützende Behandlungen wie Akupunktur oder eine optimierte Ernährung.

Video

Am 9.9 hat Kate in einem schönen, optimistischen Video Bekannt gegen, ihre Chemotherapie beendet zu haben. Die Ehefrau des britischen Thronfolgers Prinz William zeigte sich in einer persönlichen Botschaft erleichtert. Sie werde sich jetzt darauf konzentrieren, krebsfrei zu bleiben. Details zu ihrer Erkrankung werden privat bleiben, wie es hieß. Im Video ist eine freudige, gelöste Familie zu sehen - die aber auch nachdenklich ist und jeden Moment miteinander genießt.