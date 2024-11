William und Kate: Traditionsbruch zu Weihnachten - feiern sie ohne Charles?

Dieses Jahr soll alles etwas anders sein, so Insider.

Anfang September war es soweit: Prinzessin Kate (42) hat ein Video veröffentlicht, das sie mit ihrer Familie zeigt: Ausgelassen, optimistisch, gesund.

Mehr zum Thema

Großer Brocken geschafft

Die Mutter von drei Kindern hat darin erklärt, wie die letzten Monate für sie waren und wie es nun weitergeht. Sie müsse sich immer noch Behandlungen und Untersuchungen unterziehen, doch ein großer Brocken sei geschafft.

© Screenshot/Kensington Royal/ Will Warr ×

Konzentrieren auf Gesundheit

Kate erklärte im Video, sie werde sich jetzt darauf konzentrieren, krebsfrei zu bleiben. Details zu ihrer Erkrankung werden privat bleiben, wie es hieß. Die 42-Jährige hatte diese im März ebenfalls in einer Videobotschaft öffentlich gemacht.

Auftritt zu Weihnachten

Auftritte werde sie wieder wahrnehmen, doch Details wurden bislang noch nicht veröffentlicht. Wie sieht es aus mit Weihnachten und Kates traditionellem TV-Auftritt? Bislang wird davon ausgegangen, dass der Termin hält. Es wird auf Kates Verfassung ankommen.

Bruch mit Tradition

Doch etwas soll anders sein, als sonst, so royale Insider zum dailybeast. Weder William noch Kate wollen sich und ihre Kinder einem großen Spektakel zu Weihnachten aussetzen. „Kate fand die Sache mit den Geschenken an Heiligabend schon immer seltsam. Das wird auf jeden Fall abgeschafft, wenn sie offiziell das Sagen haben. Ich kann mir vorstellen, dass es dieses Jahr in Sandringham in irgendeiner Form weitergehen wird, aber in Anmer Hall wird alles viel entspannter sein und einen bürgerlichen Touch haben. Sie können darauf wetten, dass sie sich gegenseitig und die Kinder am ersten Weihnachtstag ordentlich beschenken werden.“

Rivalität

Insider merkten auch an, dass es eigentlich „schon immer eine leicht verdeckte, rivalisierende Weihnachtsfeier im Haus (von William und Kate) gab, aber dieses Jahr wird es viel offensichtlicher sein. Wenn sie Bilder posten, wird es ein offizieller Putschversuch sein.“ Kate und William seien sich ihrer Rolle, als moderne, aber auch etwas langweilige, weniger glamouröse Royals bewusst und sollen sich dafür entschieden haben.

© Getty ×

Was sich nihct ändern wird ist jedenfalls der gemeinsame Gang in die Kirche am, wo alle Royals - wie immer - dabei sein werden.