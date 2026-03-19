Barista-Elite kommt zur "Kaffee-WM" nach Wien

Täglich gehen weltweit über fünf Millionen Tassen Julius-Meinl-Kaffee über den Tresen. In diesem Sommer rückt Wien erneut ins Zentrum der internationalen Kaffee-Szene.

Wien wird heuer einmal mehr zur Bühne für echte Kaffee-Kunst. Denn: Der Julius Meinl Barista Cup startet im April in 17 Ländern, von Österreich bis China. Gesucht werden die besten Baristas, die ihr Können in den Kategorien Espresso, Cappuccino und Signature Drink zeigen. Neben Technik zählen vor allem Kreativität und Service.

Die jeweiligen Landessieger treten dann am 4. September 2026 in Wien gegeneinander an. Als Gewinn winkt eine Reise in ein Kaffee-Ursprungsland. Gebrüht wird übrigens mit der nachhaltigen "Gloriette Gold"-Mischung, die Teil der doppelt zertifizierten Bio- und Fairtrade-Linie "The Originals" ist.

"Der erste Julius Meinl Barista Cup im Jahr 2024 war ein besonderer Moment, um die Leidenschaft und das Können der Baristas sichtbar zu machen. Umso mehr freuen wir uns, den Wettbewerb 2026 fortzusetzen, fünf weitere Länder einzubeziehen und Baristas weiterhin eine internationale Bühne zu bieten", erklärt Christina Meinl, Familienmitglied in der fünften Generation.