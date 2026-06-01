Ausbildung mit Job-Garantie bei Wiener Netzen

In nur 20 Monaten zum krisensicheren Job bei den Wiener Netzen. Ein Pilotprojekt von waff und AMS macht den schnellen Umstieg möglich. Elf Absolventen haben nun ihre fixen Verträge in der Tasche.

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Über unbefristete Dienstverträge bei den Wiener Netzen dürfen sich seit Montag fünf Frauen und sechs Männer freuen. Sie alle absolvierten zuvor eine 20-monatige Lehre, die auf einer Kooperation mit dem Wiener Arbeitnehmerinnen-Förderungsfonds (waff) und dem AMS basiert. Unter den frischgebackenen Fachkräften befindet sich auch eine zweifache Mutter, die zuvor 18 Jahre lang im Einzelhandel tätig war.

Guter Start für Pilotprojekt

waff-Geschäftsführer Marko Miloradović verwies auf das positive Umfeld bei diesem Ausbildungsprogramm, wodurch nun zunehmend mehr Frauen in technischen Berufen Fuß fassen. "Wir sind sehr froh, dass unser Pilotprojekt so gut gestartet ist und dass wir bereits im Herbst mit der zweiten Ausbildungsgruppe bei den Wiener Netzen starten können. Gerade in Zeiten des Fachkräftebedarfs braucht es kreative Kooperationen zum Erfolg", erklärte Miloradović.

Herausforderung Energiewende

Die Wiener Netze sind mit mehr als zwei Millionen Kundinnen und Kunden in Wien, Teilen Niederösterreichs und dem Burgenland Österreichs größter Netzbetreiber. Damit Strom, Gas, Fernwärme und Daten verlässlich fließen, braucht das Unternehmen stets qualifiziertes Personal.

"Unsere Aufgaben im Netzbetrieb wachsen mit den Herausforderungen der Energiewende quasi täglich. Daher legen wir großen Wert auf Ausbildung von Fachkräften direkt bei uns in den Werkstätten", stellte Gerhard Fida, Vorsitzender der Wiener Netze-Geschäftsführung, klar.

Der Geschäftsführer sieht in der Lernbereitschaft von Erwachsenen ein überaus positives Signal.

"Es ist schön zu sehen, wenn Erwachsene ihre Freude am Lernen behalten und den Mut fassen, etwas Neues auszuprobieren. Wenn das noch mit Technik zu tun hat und hier bei den Wiener Netzen stattfindet, ist unsere Freude doppelt so groß", meinte Fida.

Neue Bewerbungsrunde startet im Herbst

Neben der Kooperation mit dem waff bilden die Wiener Netze auch 11 Frauen über das AMS-Programm "Frauen in die Technik" aus. Aktuell machen außerdem 140 Lehrlinge ihre Ausbildung.

Für die Lehrberufe Fernwärmetechnik, Elektrotechnik, Installations- und Gebäudetechnik sowie Bürokaufmann und - frau kann man sich bei den Wiener Netzen ab Herbst wieder bewerben. Der Bewerbungsprozess findet im Rahmen "Stabile Lehre!" über die Wiener Stadtwerke Gruppe statt: wienerstadtwerke.at/lehre

Ein erfolgreicher Abschluss bietet langfristige Perspektiven, da rund 80 Prozent der Lehrlinge dauerhaft übernommen werden. Insgesamt bildet der Konzern aktuell mehr als 700 Lehrlinge in 21 Berufen aus.