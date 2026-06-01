Bauarbeiten
U6 hält wieder beidseitig in Station Tscherttegasse
Seit April letzten Jahres wird die U6-Station Tscherttegasse großzügig umgebaut. Mit einem Investitionsvolumen von 10 Millionen Euro machen die Wiener Linien den mehr als 30 Jahre alten U-Bahn-Stopp fit für die Zukunft. Geplant ist eine moderne und vollständig barrierefreie Station, die den Anforderungen der umliegenden Bevölkerung gerecht wird.
Für viele Fahrgäste war die Baustelle in den vergangenen Monaten eine Geduldsprobe. Aufgrund der Arbeiten an den Bahnsteigen konnten die Züge zunächst in Richtung Floridsdorf und später dann in Richtung Siebenhirten hier nicht halten - Umwege und längere Fahrzeiten musste man in Kauf nehmen. Jetzt aber ist großes Aufatmen angesagt: Seit Freitag hält die U6 wieder regulär in beiden Fahrtrichtungen.
Ganz abgeschlossen sind die Arbeiten allerdings noch nicht. Bereits fertiggestellt wurden die verbreiterten Bahnsteige, ein neuer Bodenbelag sowie eine größere Überdachung. Bis zum Sommer sollen noch eine neue Fußgängerbrücke und zusätzliche Stationseingänge folgen.
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