Über 31.000 Frauen stürmen den Prater

Am Sonntag verwandelte sich der Wiener Prater in eine riesige Laufstrecke.

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Beim 38. Österreichischen Frauenlauf herrschte eine großartige Stimmung unter den 31.113 Frauen und Mädchen, die an den Start gingen. Das Sportfest bot sportliche Herausforderungen über fünf und zehn Kilometer sowie einen Bewerb für Nordic Walking. Bereits am Vortag stand die Jugend im Fokus, als rund 3.000 Mädchen und Buben den Prater beim Kinderlauf stürmten.

Historische Bestzeiten auf der Strecke

Sportlich brachte der Tag absolute Spitzenleistungen. Im Elitebewerb über fünf Kilometer trumpfte die Kenianerin Purity Kajuju Gitonga auf. Sie lief in 14 Minuten und 41 Sekunden ins Ziel, was einen neuen Streckenrekord und eine persönliche Bestzeit bedeutete. Platz zwei ging an Taylor Werner aus den USA, gefolgt von der Belgierin Lisa Rooms. Als schnellste Österreicherin sicherte sich Lisa Redlinger den vierten Rang. Für eine rot-weiß-rote Sensation sorgte zudem Julia Mayer. Sie unterbot die bisherige Bestmarke über zehn Kilometer und finishte in 33 Minuten und 34 Sekunden. Sie genoss das Abklatschen und die Anfeuerungen des Publikums entlang der Strecke in vollen Zügen.

Vom kleinen Lauf zum Weltevent

Die Erfolgsgeschichte der Großveranstaltung reicht weit zurück. Was vor fast vier Jahrzehnten mit wenigen Hundert Teilnehmerinnen begann, gilt heute als eine der bedeutendsten Frauenlaufveranstaltungen weltweit. Für das Organisationsteam steht das Prater-Areal seither alljährlich im Zeichen von puren Emotionen.

Starkes Zeichen für den Sport

Das heurige Zusammentreffen rückte den Zusammenhalt und die Anerkennung von Sportlerinnen in den Mittelpunkt. "31.000 Anmeldungen und bereits über 1.000 Frauen und Mädchen auf der Warteliste zeigen, wie groß die Begeisterung für den ASICS Österreichischen Frauenlauf ist", stellte Gründerin Ilse Dippmann im Vorfeld klar.