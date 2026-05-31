Alarm-Stufe ROT: "Nicht im Freien aufhalten"

Für Linz wurde am Sonntag die rote Unwetterwarnstufe ausgerufen. Die Stadt wird von Starkregen, Hagel und Sturmböen heimgesucht.

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Linz wird von einem heftigen Gewitter heimgesucht. Aus Nordwesten zieht das Unwetter über die Landeshauptstadt. Die rote Warnstufe gilt für das komplette Oberösterreich.

In den betroffenen Regionen drohen Starkregen, Hagel und Sturmböen. Bäche und kleine Flüsse können plötzlich stark anschwellen. Straßen und Unterführungen können kurzzeitig unter Wasser stehen und Keller können volllaufen.

Vorsicht im Verkehr

Im Verkehr ist mit Aquaplaning, schlechter Sicht und herabfallenden Ästen zu rechnen. Allgemein sollten Autofahrer langsam fahren. Bei Hagel oder Starkregen sollte nach Möglichkeit sogar angehalten werden.

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Bei Öffis können Verspätungen auftreten, und in Hanglagen sind kleinere Erdrutsche und Murenabgänge möglich.

Die Bevölkerung soll sich am besten nicht im Freien aufhalten. Lose Gegenstände wie etwa Blumentöpfe, Gartenmöbel oder Sonnenschirme sollten gesichert werden.