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Österreich

Alle Opfer verletzt

Syrer (19) attackierte vier Kontrahenten mit Klappmesser

Der 19-Jährige stach mit diesem Klappmesser zu. © LPD Wien
Ein 21-jähriges Opfer schwebt derzeit noch in Lebensgefahr.
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In der Nacht auf Sonntag kam es gegen 3 Uhr morgens auf der Taborstraße zu einer blutigen Auseinandersetzung. Dabei soll ein 19-jähriger Syrer gleich vier Kontrahenten, ebenfalls Syrer und Staatenlose, mit einem Klappmesser attackiert und zum Teil schwer verletzt haben.

Ein Messer-Opfer (21) erlitt Stichverletzungen am Oberkörper und schwebt in Lebensgefahr.

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Die Polizisten wurden im Zuge ihres Streifendienstes auf die brutale Rauferei aufmerksam, die sich schließlich als Messer-Attacke entpuppte. im Rahmen ihres Strei-fendienstes auf den Vorfall aufmerksam.

Tatverdächtiger festgenommen

Deshalb wurden zahlreiche weitere Kräfte hinzugezogen. Der junge Tatverdächtige konnte noch vor Ort festgenommen werden. Die vier verletzten Männer wurden von der Berufsrettung Wien versorgt und in Spitäler gebracht.

Die Tatwaffe konnte sichergestellt werden. Das Landeskriminalamt Wien hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Das Motiv der Tat ist bislang unklar.

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